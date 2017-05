Altenburg. Zufriedene Gesichter waren am Montagnachmittag beim ersten Altenburger Kneipen-Schunkeln keine Mangelware. Vor allem die Gastgeber strahlten, weil wohl niemand der sechs Gaststätten-Betreiber mit einem solchen Zustrom an Gästen gerechnet hätte. „Wir waren total happy“, sagte Steffen Vitor, der Wirt vom Brühl 7, am Dienstag der OVZ. Es werde auf jeden Fall eine Wiederholung der Benefizveranstaltung geben. Genauso zufrieden zeigte sich Jörg Wenzel von der Poschwitzer Höhe. „Für das erste Mal war das eine Top-Veranstaltung“, sagte er. Besonders freute sich Wenzel über die Brauerei, die sämtliche Getränke für den guten Zweck kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.

Brauereichef Bastian Leikeim fand das Kneipen-Schunkeln sofort eine tolle Idee, als er davon hörte. „Hier wird nicht nur geredet, sondern etwas getan“, sagte Leikheim der OVZ. Genaue Zahlen lagen ihm am Dienstag noch nicht vor, aber er schätzte, dass fast 800 Liter Bier an die mehrere hundert Gäste ausgeschenkt wurden, die sich von der Band „Mothers Best“ und den „Lustigen Schwester“ unterhalten ließen. Sollte das Schunkeln wiederholt werden, ist Bastian Leikeim wieder dabei.

Abzüglich aller Unkosten werden sämtliche Einnahmen einem Projekt in einer Schule oder einem Kindergarten in Altenburg gespendet. Für was genau, soll noch in dieser Woche entschieden werden. Neben dem Brühl 7 und der Poschwitzer Höhe beteiligten sich das Hotel Roßplan, das Team Letscho, der Ratskeller und die Gaststätte Zur Schweiz an der Veranstaltung. Die Idee dazu entstand, als sich die Kneiper am vorletzten Abend des Weihnachtsmarktes trafen.

Von Jens Rosenkranz