Altenburger Ladendieb wandert direkt ins Gefängnis

Altenburg/Lödla. Ein besonders großer Fisch unter den Ladendieben ist der Polizei am Freitag ins Netz gegangen. In einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee in Altenburg war aufgefallen, dass der 44-Jährige Spirituosen entwendet hatte und mit einem Fahrzeug geflüchtet war. Die Polizei hielt den Mann in seinem Mietfahrzeug im Bereich Lödla an und nahm ihn fest, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Im Fahrzeug des Diebes wurde neben Spirituosen aus Altenburg auch Beutegut aus einem Supermarkt in Meerane im Wert von über 800 Euro gefunden. Der aus Weimar stammende Mann wurde am Samstag dem zuständigen Bereitschaftsrichter in Gera vorgeführt. Der erließ Haftbefehl. Der Dieb sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

Von Kay Würker