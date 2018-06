Altenburger Land

Am Wochenende ereigneten sich im Altenburger Land zwei Unfälle, bei denen sich jeweils die beteiligten Verursacher vom Unfallort entfernten.

Am Freitag wurde zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkdeck des Kaufland Nord in Altenburg das Fahrzeug einer 35-Jährigen beschädigt.

Am Sonnabend ereignete sich zwischen 13.45 Uhr und 14 Uhr ebenfalls ein Parkplatzunfall, bei dem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig vom Tatort entfernte. Die Unfallstelle befand sich in diesem Fall in Gößnitz auf einem Parkplatz in der Schönburger Straße. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Telefonnummer 03447/4710.

Von LVZ