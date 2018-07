Altenburg Verbandsforderung - Altenburger Land gegen generellen Baustopp für Windräder Der Landrat des Altenburger Landes, Uwe Melzer (CDU), hat sich gegen einen generellen Baustopp für Windräder ausgesprochen. Ein Moratorium, wie der Verband „Energiewende mit Vernunft“ es fordert, sei nicht nötig, sagte er und begründet dies mit ausreichendem Möglichkeiten, den Bau von Windrädern zu steuern.

Die Karte zeigt in Rot die Anzahl der bereits gebauten Windkraftanlagen im Altenburger Land, wobei die vier in Wildenbörten/Drogen und zwei in Löbichau noch im Verfahren sind. Grün ist die Anzahl der Windräder gekennzeichnet, die sich direkt hinter der Kreisgrenze befinden und bei der Planung neuer Anlagen im Kreis berücksichtigt werden müssen. Quelle: Landkreis Altenburger Land