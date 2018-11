Altenburg

Das Altenburger Land ist der Landstrich der Brunnendörfer. In keiner anderen Region Thüringens gibt es so viele Haushalte, die nicht an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen sind. Anders gesagt: Knapp jeder zweite Thüringer ohne Wassernetzanschluss wohnt im Altenburger Land. Die anderen sind unter anderem in den Regionen Greiz, Schleiz und Zeulenroda zu finden. Das ergab eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Simone Schulze.

Die Christdemokratin bezog sich dabei auf Zeitungsberichte der Osterländer Volkszeitung und der Ostthüringer Zeitung, in denen die lückenhafte Versorgung thematisiert wurde. Angesichts der enormen Trockenheit in den vergangenen Monaten sorgte sich Simone Schulze um die Bevölkerung in den Dörfern, die auf eigene Brunnen angewiesen sind. „War die Wasserversorgung zwischen Januar und August dieses Jahres in vollem Umfang gewährleistet?“, hakte sie beim Thüringer Umweltministerium nach. Antwort: Es seien im Altenburger Land „keine wesentlichen Versorgungsengpässe in den Brunnendörfern bekannt geworden“.

Garantierte Versorgung im Notfall mit Wasserwagen

Für Notfälle sei der zuständige öffentliche Versorger, der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL), jedoch gerüstet. Bei Bedarf würden Wasserwagen zur Verfügung gestellt, um die Versorgung mit Trinkwasser weiter zu garantieren, hieß es aus dem Ministerium.

Wobei der ZAL in einem solchen Fall gut zu tun hätte. Der Landesregierung sind aktuell 18 Dörfer im Altenburger Land bekannt, die noch vollständig über eigene Hausbrunnen versorgt werden. Betroffen sind außerdem etwa die Hälfte der Einwohner Frohnsdorfs. Insgesamt sind demnach 784 Menschen im Landkreis ohne Trinkwasseranschluss. Das entspricht etwa 42 Prozent aller Betroffenen im Freistaat.

Wobei diese Situation nicht zementiert ist. Zuletzt wurde 2017 Rodameuschel an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen – für Boderitz, Dobraschütz, Hartha, Koblenz und Pfarrsdorf gäbe es aktuell Bedarfsanfragen. Allerdings müsse der ZAL „erhebliche Investitionen“ aus erwirtschafteten Eigenmitteln leisten, um Neuanschlüsse im ländlichen Raum zu realisieren. Bis wann der schrittweise Anschluss der Brunnendörfer im Altenburger Land gelinge, sei insofern nicht zu prognostizieren.

Anschluss aller Haushalte voraussichtlich nie möglich

„Es werden voraussichtlich niemals alle Haushalte an das öffentliche Trinkwassersystem angeschlossen werden“, schreibt Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Ein Teil der betroffenen Haushalte werde „auch weiterhin den eigenen Brunnen nutzen wollen, insbesondere soweit die Wasserqualität einwandfrei und der Brunnen ausreichend ergiebig ist“. Zu diesen persönlichen Entscheidungen kämen technische und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte, die an manchen Orten einem Anschluss entgegenstehen. „Denn wenn nur eine geringe Wassermenge über eine öffentliche Leitung bezogen wird, ist ein hygienisch einwandfreier Betrieb nicht mehr möglich“, so Siegesmund.

Immerhin: Was im Altenburger Land ein vergleichsweise großes Thema ist, gilt in Thüringen insgesamt als Marginalie: Der Anschlussgrad beim Trinkwasser im Freistaat liege bei 99,91 Prozent.

Von Kay Würker