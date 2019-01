Altenburg

Das Altenburger Land macht ab Freitag wieder in der Hauptstadt von sich reden. Zum nunmehr siebten Mal in Folge wird sich der Landkreis auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentieren. Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet vom 18. bis 27. Januar statt. Darüber hinaus macht das Altenburger Land auf der Reisemesse Dresden und der Kulturreisemesse Hamburg eine gute Figur.

Zu finden ist das Altenburger Land in Berlin am großen Messestand des Freistaates Thüringen in Halle 20, teilt das Landratsamt mit. Geworben werden soll insbesondere für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie für den Tourismus des Kreises. Den Messeauftritt komplettieren werden die Altenburger Likörfabrik mit ihren Spezialitäten und die Fleischerei Hartmann, die unter anderem Thüringer Rostbratwürste und Schmöllner Mutzbraten anbietet. Auch die Käserei Altenburger Land ist vertreten – zu finden am Stand der Deutschen Milchvereinigung.

Münzen, Spielkarten, Urlaubsplaner

Am Landkreis-Messestand werden die Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht nur über die touristischen Highlights der östlichsten Region Thüringens informieren, sondern auch wieder die beliebten Spielkarten verkaufen. Mit reichlich Material und guten Argumenten versorgt werden die Landkreis-Werber von der Tourismusinformation Altenburger Land – unter anderem werden der Veranstaltungskalender des Landkreises und ein Ausflugs- und Urlaubsplaner unters Publikum gebracht. Beim Glücksraddrehen können Besucher drei Hauptpreise abräumen: Der Landkreis verlost drei Reisen nach Altenburg mit Besuch des Lindenau-Museums und des Residenzschlosses. Wer möchte, kann sich eine Erinnerungsmünze selbst prägen.

Auf der Ausstellerbühne des Freistaates wird am zweiten Messewochenende das Orchester „Da Capo“ aus Schmölln auftreten. Traditionell werden sich auch Lokal- und Landespolitiker ein Stelldichein geben. Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) wird am kommenden Freitagabend erwartet, Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Samstag. Der Freistaat Thüringen ist insgesamt mit 45 Ausstellern vertreten. Zehn Landkreise präsentieren sich an einem Gemeinschaftsstand. Regionaler Schwerpunkt des Landes ist in diesem Jahr der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Ende Januar nach Dresden , im Februar nach Hamburg

Das Altenburger Land zeigt darüber hinaus auch in Dresden seine schönsten Seiten – bei der vom 25. bis 27. Januar stattfindenden Reisemesse. Dort wurden im Vorjahr mehr als 33 000 Besucher gezählt – für die Altenburg als potenzielles Kurzreiseziel mit ein bis zwei Übernachtungen gilt. Der Landkreis präsentiert sich dabei in unmittelbarer Nähe zu weiteren Anbietern aus Thüringen. Am 16. und 17. Februar folgt zudem die Kulturreisemesse in Hamburg. Vor allem die zahlreichen Museen des Landkreises und die kulturellen Höhepunkte werden dort vorgestellt.

Von OVZ