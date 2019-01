Berlin/Altenburg

Zum siebenten Mal in Folge präsentiert sich das Altenburger Land bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin, der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, die am Freitag eröffnet wurde und noch bis zum 27. Januar stattfindet.

Höhepunkt am Sonnabend war der Besuch von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) des 2000 Quadratmeter großen Thüringer Gemeinschaftsstandes, auf dem auch der Landkreis vertreten ist. Nach Angaben von Thüringens Agrarministerin Birgit Keller (Linke) sind regionale Produkte, Landtourismus und eine „innovative Land- und Ernährungswirtschaft“ zentrale Themen des Freistaats auf der Grünen Woche.

Ramelow kostet Likör

Ramelow nahm sich dabei Zeit, alle Produkte und Offerten des Altenburger Landes anzusehen. Dabei schlug er mit einem Hammer auf einen Münzprägeautomaten ein, probierte am Stand der Altenburger Destilleriefabrik einen Likör und kostete Angebote der Fleischerei Hartmann aus Göhren, die unter anderem Thüringer Rostbratwürste und Schmöllner Mutzbraten anbietet. Der Landkreis präsentiert sich am großen Messestand des Freistaates Thüringen in Halle 20, um für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie für den Tourismus zu werben. Auch die Käserei Altenburger Land ist vertreten – zu finden am Stand der Deutschen Milchvereinigung.

Nächsten Sonnabend spielt Da Capo

Erneut in Berlin präsent ist auch die Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik. Unter anderem wird dort Schwarzgebrannten, Hüttensause, Absinth, Absinthcremeliqueur oder Whisky Storm und Whiskyliqueur ausgeschenkt.

Am Landkreis-Messestand werden traditionell die Spielkarten präsentiert und verkauft. Auf der Ausstellerbühne des Freistaats wird am zweiten Messewochenende das Orchester Da Capo aus Schmölln auftreten. Beim Glücksraddrehen können Besucher drei Hauptpreise abräumen. Der Landkreis verlost drei Reisen nach Altenburg mit Besuch des Lindenau-Museums und des Residenzschlosses. Wer möchte, kann sich eine Erinnerungsmünze prägen. Am Landkreisstand geworben werden soll insbesondere für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie für den Tourismus des Kreises. Dabei werden die Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht nur über die touristischen Highlights der östlichsten Region Thüringens informieren, sondern auch wieder die beliebten Spielkarten verkaufen. Mit reichlich Material und guten Argumenten versorgt werden die Landkreis-Werber von der Tourismusinformation Altenburger Land – unter anderem werden der Veranstaltungskalender des Landkreises und ein Ausflugs- und Urlaubsplaner unters Publikum gebracht.

Wirtschaftsförderer zufrieden

„Erneut haben wir es geschafft, einen runden Messeauftritt vorzubereiten“, erklärte Wolfram Schlegel, Leiter des Fachdienstes Wirtschaft und Kultur in der Kreisverwaltung. „Das ist gelungen, weil alle Partner und Aussteller, die Kollegen des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sowie die des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung und der Kreisverwaltung eng und engagiert zusammengearbeitet haben.“

Grüne Woche ist Publikumsmagnet

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel ( CDU) erklärte am Samstag, die heimische Ernährungswirtschaft leiste „einen erheblichen Beitrag zur Wertschöpfung im Freistaat.“ Die Ernährungsbranche gilt als einer der umsatzstärksten Wirtschaftszweige Thüringens. Diezel hatte den Gemeinschaftsstand des Freistaats in Berlin am Freitag besucht. Der Berliner Auftritt Thüringens sei auch deshalb wichtig, weil die Grüne Woche ein Publikumsmagnet sei, erklärte Diezel.

Von Jens Rosenkranz