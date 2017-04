Altenburg. Ivy Bieber macht ihre Ankündigung wahr: Die Integrationsbeauftragte im Landkreis hat die Mietschulungen für Geflüchtete gestartet. Vor wenigen Tagen lief der erste Kurs, der nächste soll noch im April folgen, danach gehe es voraussichtlich im 14-Tage-Rhythmus weiter, sagte Bieber auf OVZ-Nachfrage. Die Lehrgänge sollen die Migranten auf ein weitgehend eigenverantwortliches Leben in selbst angemieteten Wohnungen vorbereiten – mitsamt all den Gepflogenheiten, die in Deutschland dazugehören. Jeweils vier Stunden lang werden die Frauen und Männer geschult. Am Ende steht eine Prüfung, nach der im Erfolgsfall der sogenannte Mieterpass ausgehändigt wird.

Wie berichtet, reagiert das Landratsamt damit auf immer wieder aufkommende Konflikte zwischen Flüchtlingen, Vermietern und einheimischen Bewohnern. Themen der Schulung sind zum Beispiel die Hausordnung einschließlich Ruhezeiten, die Mülltrennung, das richtige Lüften sowie der bewusste Umgang mit Heizenergie, Strom und Wasser. Aber auch die Rechte des Mieters, der Mietvertrag an sich und der Sinn des Abschlusses einer privaten Haftpflichtversicherung werden besprochen.

Die Teilnehmer wohnen derzeit noch in Unterkünften, die vom Landratsamt angemietet wurden, ziehen jedoch nach der Anerkennung in eigene vier Wände. „Ich bin noch in der Probephase, muss der Schulung noch den richtigen Schliff geben“, schilderte Ivy Bieber. „Aber ich freue mich, dass gleich zum Auftakt alle Teilnehmer bestanden haben.“ Unterrichtet wird auf Deutsch unter Zuhilfenahme von Bildern, beim Lesen der Prüfungsfragen hilft ein Dolmetscher. „Zwar kamen zunächst nur halb so viele wie angemeldet waren, doch das Interesse bei den Teilnehmern ist sichtlich groß.“

Von einer Verpflichtung für die Schulung hat das Landratsamt abgesehen. Die Teilnahme ist freiwillig. Allerdings werden die ortsansässigen städtischen und privaten Vermieter ermuntert, vor Abschluss eines Mietvertrags auf der Vorlage des Mieterpasses zu bestehen. Auch Sozialarbeiter, die den Migranten bei der Wohnungssuche zur Seite stehen, sollen sich für die Schulung einsetzen.

Von Kay Würker