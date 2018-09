Altenburg

Zum nunmehr achten Mal in Folge nimmt das Altenburger Land an der internationalen Messe „Expo Real“, der weltgrößten Standort- und Immobilienmesse, teil. Dabei präsentiert sich der Kreis zusammen mit den Städten Altenburg und Gera vom 8. bis 10. Oktober in München am Stand der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland.

Gewerbegebiete sollen Investoren schmackhaft gemacht werden

Für den Kreis werden Landrat Uwe Melzer (CDU) und der Leiter des Fachdienstes Wirtschafts- und Tourismusförderung, Wolfram Schlegel, in die bayerische Landeshauptstadt fahren. Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt vertritt die Stadt Altenburg. Ziel des Messeauftrittes ist es, die Gewerbe- und Industriestandorte im Altenburger Land – darunter das Gewerbegebiet am Flugplatz in Nobitz, das Gewerbegebiet Schmölln-Nörditz sowie die Gewerbegebiete der Stadt Altenburg – einem internationalen Fachpublikum vorzustellen und für die Region als Investitionsstandort zu werben.

Kommunikation der Vorzüge steht für Landrat Melzer im Fokus

„Wir müssen daran arbeiten, dass unser Landkreis als Wirtschaftsstandort noch besser wahrgenommen wird“, begründete Melzer die erneute Messe-Präsenz. „Ich hoffe, dass es uns gelingt, in München mit potenziellen Investoren ins Gespräch zu kommen.“ Schließlich sei in den hiesigen Gewerbegebieten im Gegensatz zu anderen Gegenden noch Platz. „Dieser Umstand und die Vorzüge des Altenburger Landes – dazu gehören für mich vor allem die zentrale Lage in Mitteldeutschland, aber auch unser reiches kulturelles Angebot und unser schönes Wohnumfeld – müssen wir immer und immer wieder kommunizieren“, erklärte der Landrat weiter. Es gehe deshalb nicht nur um den Wirtschaftsstandort, sondern auch um Quartierskonzepte.

