Altenburg

In der Kreisverwaltung laufen die organisatorischen Vorbereitungen für die Teilnahme des Altenburger Landes an der 84. Internationalen Grünen Woche. Auf der Verbrauchermesse, die vom 18. bis 27. Januar nächsten Jahres in Berlin stattfindet und zugleich die weltgrößte Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau ist, ist der Kreis zum siebenten Mal in Folge vertreten.

Wirtschaftsförderung bereitet Präsentation vor

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, liegt die Vorbereitung der Grünen Woche in den Händen des Fachdienstes Wirtschaft und Kultur. Dort hat man zahlreiche logistische Fragen zu klären, Absprachen mit der zuständigen Weimarer Werbeagentur zu treffen, Werbemittel zu bestellen, Hotelzimmer zu buchen, die Reise für den Gästebus zu planen. Dabei können Wirtschaftsförderer Wolfram Schlegel und sein Team von den Erfahrungen der vergangenen Jahre profitieren.

Destillerie, Käserei und Fleischerei komplettieren Kreis-Auftritt

So wie in den vergangenen Jahren, wird sich der Landkreis am großen Messestand des Freistaates Thüringen in Halle 20 präsentieren, um für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie für den Tourismus der Region zu werben. Den Messeauftritt komplettieren werden die Altenburger Likörfabrik, die Käserei Altenburger Land und die Fleischerei Hartmann. Am Landkreis-Messestand werden die Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht nur über die touristischen Highlights des Altenburger Landes informieren, sondern traditionell auch wieder verschiedene Spielkarten zum Kauf anbieten.

Bürger können nach Berlin mitreisen

Auf der Thüringen-Bühne – das Programm koordiniert der Freistaat – wird am zweiten Messewochenende des Orchester Da Capo aus Schmölln auftreten. Beim Glücksraddrehen können Besucher Präsentboxen gewinnen und zur Erinnerung an ihren Messebesuch eine Gedenkmünze selbst prägen. Ein vom Landkreis organisierter Bus soll am 18. Januar nach Berlin starten und interessierten Bürgern und Lokalpolitikern die Gelegenheit geben, während des Thüringenabends am Freitag und während des ersten Messesamstags, an dem auch der Ministerpräsident erwartet wird, mit Landespolitikern und Kollegen aus anderen Landkreisen ins Gespräch zu kommen. Wer mitfahren möchte, kann sich an Wirtschaftsförderer Wolfram Schlegel wenden.

Von OVZ