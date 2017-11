Altenburger Landrätin: Bürgerservice wird nicht geschlossen, aber umstrukturiert

Fünf Indizien haben im Landratsamt seit Sommer die Gerüchteküche angeheizt, wonach Michaele Sojka (Linke) den Bürgerservice in ihrer Verwaltung zum Jahresende schließen will. Die Landrätin dementierte am Donnerstag solche Pläne, kündigte allerdings Umstrukturierungen an. So wird das Bürgerbüro in Zukunft kein eigener Fachdienst mehr sein.