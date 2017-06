Die Getreideernte auf den 4000 Hektar Wintergerste, 7500 Hektar Raps und den 12 500 Hektar Winterweizen, die in dieser Saison auf den Feldern des Altenburger Landes reifen, startet am Wochenende. Erwartet werden 80 Dezitonnen pro Hektar, was dem langjährigen Mittel entspricht. Um dem Preisdruck zu entgehen, streben die Bauern eine regionale Vermarktung an.