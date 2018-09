Altenburg

Über einen warmen Geldregen dürfen sich die Jugendeinrichtungen im Altenburger Land, ein Altenburger Sportprojekt und ein Therapiezentrum in Weißenfels freuen.

Zum inzwischen siebenten Mal schüttete der Altenburger Verein „Freude am Laufen Team“ seine durchs Aktivsein eingesammelten Spenden und Siegprämien für gute Zwecke aus. 4000 Euro kamen diesmal durch die 69 Läufer und den vierten Platz in der Vereinswertung beim 10. Skatstadtmarathon zusammen, die Vereinsvize Alexander Bräunlich in Form eines Spendenschecks jüngst feierlich im Altenburger Jugendclub East Side übergab.

Graffiti- und Naturprojekt profitieren

Neben dem East Side erhalten auch der Jugendclub Abstellgleis in Altenburg-Nord, das Johanniter-Jugendhaus und das Kinderheim Sonnenland in der Skatstadt sowie die Jugendclubs in Rositz, Meuselwitz und Schmölln jeweils knapp 450 Euro. Gleiches gilt für das Therapiezentrum „Ponte Kö“ in Weißenfels und das Altenburger Kita-Sportprojekt Junior Cup.

Während das Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Meuselwitz damit ein Graffiti-Projekt finanzierte und das Schmöllner Base das Geld in Natur- und Umweltprojekte steckte, verwenden es die anderen Einrichtungen etwa für die Gestaltung der Ferien, für Spielsachen oder die Internet-Anbindung.

Verein erläuft Summe

Seit 2012 engagiert sich der gemeinnützige Verein „Freude am Laufen Team“ mit Sitz in Altenburg für benachteiligte und erkrankte Kinder und Jugendliche. Die Gelder kommen dadurch zustande, dass Sponsoren die Lauf-Enthusiasten unterstützen, in dem sie einen Betrag x pro gelaufenen Kilometer ausloben, der dann – zusammen mit Antritts- und Siegprämien – in einen Topf fließt, den die Verantwortlichen regelmäßig für soziale Zwecke einsetzen. „Wir bedanken uns für die Unterstützung der Läufer, Sponsoren und beim Organisationsteam des Altenburger Skatstadtmarathons“, sagte Bräunlich, „Ohne sie wären solche Projekte nicht möglich.“

Von haeg