Altenburg

Die Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik ist in Schwierigkeiten und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Gera setzte daraufhin am Montag einen vorläufigen Insolvenzverwalter ein. Es ist Kai Dellit, Partner der deutschlandweit tätigen Kanzlei „hww hermann wienberg wilhelm“. Das teilt die Kanzlei in einer Pressemeldung mit. Darin heißt es, dass in den nächsten Monaten die Restrukturierung des Unternehmens unter dem Schutz eines Insolvenzverfahrens abgeschlossen werden soll.

Betrieb soll fortgesetzt werden

„Unser gemeinsames Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb mit einem Umsatz von über 65 Millionen Euro reibungslos fortzuführen und zu sanieren“, betont Dellit. Das hohe Qualitätsniveau des Unternehmens, das insbesondere in den letzten Jahren erarbeitet worden sei, sei beeindruckend, so Dellit weiter. „Unser Unternehmen ist leistungsfähig und die Mitarbeiter sind hochmotiviert; wir werden unsere Kunden auch künftig zuverlässig und in der gewohnten Qualität beliefern“, wird Geschäftsführer Michael Schenk in der Meldung zitiert. Alle 65 Mitarbeiter des Unternehmens wurden am Dienstag in einer Betriebsversammlung über die aktuelle Lage sowie die weiteren Schritte informiert.

Unternehmen sucht juristische Hilfe

Anlass des Insolvenzantrags sind seit Jahren anhaltende Schwierigleiten, die aus dem Kauf des jetzigen Eigentümers, Michael Schenk, vom Vorbesitzer im Frühjahr 2016 herrühren. Der beste Weg, diese Altlasten zu bereinigen, sei der Einsatz eines erfahrenen Anwalts, sagte Schenk der OVZ. Deshalb wurde der Insolvenzantrag gestellt. Mit diesem könne das Ziel besser umgesetzt werden, die Probleme mit dem Vorbesitzer zu lösen und das Unternehmen zu sanieren. Worin die Schwierigkeiten konkret bestehen und um welche finanzielle Größenordnung es sich handelt, sagte Schenk nicht.

30 Millionen Flaschen Jahresproduktion

Die Destillerie & Liqueurfabrik ist ein Unternehmen mit langjähriger Tradition. 1948 war es als Altenburger Likörfabrik gegründet worden, gehört heute mit einer Produktion von rund 30 Millionen Flaschen pro Jahr zu den größten Spirituosenherstellern in Deutschland und Europa. Die Produkte werden immer wieder prämiert. Nach der Übernahme plante Schenk sogar eine Erweiterung der Firma auf dem Anger. Dies wurde immer wieder verschoben. Dass das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckt, waberte mitunter als Gerücht durch die Stadt, wurde aber stets dementiert.

Von Jens Rosenkranz