Altenburg

Zwei Jahre ist es her, dass der Altenburger Musiker Manuel Schmidt sein letztes Solo-Album „Seelenparadies“ veröffentlichte. Seit gestern sind neue „Zeiten“ angebrochen, fernab von abgedroschenen Phrasen oder Wortwiederholungen in Dauerschleife über drei Minuten.

Vielmehr kommt das Gemeinschaftswerk mit Freund und langjährigem Wegbegleiter Marek Arnold wie eine Art hochwertiger Glückskeks daher. So einer aus Vollkornmehl, der statt belanglosem Spruch a la „Du wirst an deinen Aufgaben wachsen“, zum Philosophieren, reflektieren und ja zum Nachdenken anregt.

Ein Album, das nach mehrfachem Genuss verlangt – am besten ganz entspannt unter der Wolldecke eingekuschelt und mit Augen zu. Einfach nur zuhören und in das aus acht Stücken bestehende musikalische Hörspiel eintauchen.

Schmidt als Texter, Arnold als Komponist

In den Hauptrollen Manuel Schmidt als Sänger und Texter sowie Marek Arnold als Komponist und Arrangeur der teils sehr sperrig-künstlerischen Songs.

„Doch dann dreht sich die Welt“ macht den Anfang und kommt daher wie eine liebevolle Umarmung, die sich bei genauerem Hinhören als Liebeslied an diesen einen Menschen im Leben entpuppt, für den man alles stehen und liegen lassen würde bzw. der einem die Kraft gibt, immer wieder nach vorn zu schauen und weiterzumachen.

Nahtlos daran an schließt sich „Kleines Glück“ und die Frage nach den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Klingt staatstragend, wird aber so positiv und leicht verdaulich verpackt, dass es sehr gut als kommerzieller Kompromiss im Radio laufen könnte. Wie ein roter Faden zieht sich das Sinnsuchende durch die „Zeiten“. Bei „Tagtraum“ widmet sich das Duo der Frage nach dem richtigen Platz, den jeder für sich finden muss. In den Strophen zart und zerbrechlich, überrascht der Refrain im Stile der „Münchner Freiheit“, gefolgt von einem kraftvollen Instrumentalsolo.

Mein persönlicher Favorit: „Irgendwann“ mit einem Refrain, der allein schon durch Manuel Schmidts Stimme unter die Haut geht. Wenn man dann noch genauer hinhört, könnte man den Text durchaus auf die große Politik projizieren – oder aber damit anfangen und vor der eigenen Haustür kehren. „Irgendwann kommt der Tag und ihr müsst euch fragen, war es das wirklich wert?“ E-Gitarren rocken, die Oboe gibt ein Solo. Großes Kino!

Die größte Überraschung braucht mit einem anderthalbminütigem Intro auch am längsten, um sich zu entpuppen. Doch dann geht im „Raum der Illusion“ die Post ab. Vierhändiges Klavier-Stakkato in einer Tour, abrupte Taktwechsel und Stimmungsschwankungen nah dran am Wahnsinn. Wie ein unverhoffter Platzregen mit Sonnenschein danach. Sehr gewöhnungsbedürftig oder schlichtweg Kunst ...

Album klingt ruhig und klassisch opulent aus

Nach einem etwas elektronischer angehauchten „Diese Zeit“ und „Zeig mir dein Gesicht“ mit erneuten Anlehnungen an deutschsprachige Interpretationen der späten 1980er-Jahre klingt das Album sehr ruhig und klassisch opulent mit „Stiller Schrei“ aus. Nur getragen von Streichern und sehr nachdenklich mit kleinen Takt- und Rhythmuswechseln wird der Zuhörer seinen eigenen Gedanken überlassen.

Also kaufen? Unbedingt oder um es mit Manuel Schmidt zu sagen: „Irgendwann kommt der Tag und ihr müsst euch fragen: War es das wirklich wert?“ Absolut!

Von Maike Steuer