Altenburg

Neuer Standort – ungebrochene Entschlossenheit: Die Geschäftsstelle Altenburg des Mieterschutzbundes Gera und Umgebung ist vom altbekannten Domizil in der Zillestraße in den Johannisgraben 8, ins Haus der Kreishandwerkerschaft, umgezogen. Heute wird das neue Beratungsbüro offiziell eröffnet. Der Umzug des Hilfsvereines aus dem seit 1991 genutzten Domizil gleich neben dem Botanischen Garten ins Zentrum der Stadt hat rein pragmatische Gründe. „In der Zillestraße waren wir in der Kanzlei eines Rechtsanwalts Untermieter. Als der zum Jahresende in den Ruhestand ging und seine Kanzlei auflöste, wären die Räume für uns allein zu groß gewesen“, so Geschäftsführer Dietmar Rauh. Dem neuen Standort kann er aber ebenso viel Gutes abgewinnen: „Wir liegen hier im Johannisgraben viel zentraler und sind sehr leicht erreichbar.“

Genügend Arbeit für die Experten

Arbeit für den in ganz Ostthüringen agierenden Mieterschutzbund Gera und Umgebung sieht der Experte in Altenburg sowie dem Landkreis genug. Kern des Problems sei die angespannte wirtschaftliche Lage und damit einhergehende demografische Entwicklung. „ Altenburg hat eine teils sehr alte und schlechte Bausubstanz. Die Bandbreite reicht da vom klassischen Altbau bis hin zur Platte. Hinzu kommt, dass die Modernisierungen stark nachgelassen haben. Man muss auch feststellen, dass die Zahl der Neuvermietungen in Altenburg, gemessen an der Gesamtzahl der Wohnungen, im Vergleich zu anderen Regionen Ostthüringens am geringsten ist“, sagt Rauh.

Auf der anderen Seite gebe es aber immer wieder Versuche, Mieten anzuheben, wenngleich die hier vertretenen Großvermieter da „sehr moderat“ agieren. Der Mieterschutzbund bietet allen Mitgliedern in solchen Fällen eine individuelle rechtliche Beratung. Gleiches gelte für zu hoch ausfallende Nebenkostenabrechnungen. Hinzu kommen Hilfestellungen bei Fragen rund um das Mietrecht.

Mieterschutzbund steht jedem offen

„Rechtliche Beratung gewähren wir aber nur bei außergerichtlichen Auseinandersetzungen“, schränkt der Geschäftsführer ein. Selbstverständlich stehe der Mieterschutzbund, dem aktuell in ganz Ostthüringen rund 4000 Haushalte angehören, jedem Interessenten und Ratsuchenden offen. „Aber eine individuelle Hilfe ist nur im Falle einer Mitgliedschaft möglich“, hebt Rauh hervor. Aktuell kostet eine einfache Mitgliedschaft sechs Euro pro Monat, in sozialen Härtefällen vermindert sich der Betrag auf 3,95 Euro. Hinzu komme eine einmalige Gebühr von 22 Euro.

Bedarf im Altenburger Land groß

Der Bedarf an fachkundiger Beratung durch die Mieterschützer scheint im Altenburger Land groß zu sein. Immerhin um die 1000 Mitglieder, also ein Viertel der Gesamtmitgliedschaft, kommt von hier. „Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Altenburg und der Kreis unser Sorgenkind ist. Das belegt schon die im Schnitt um 30 Prozent höher liegende Beratungsquote im Vergleich zu Gera“, sagt Rauh.

Jeweils Dienstag und Mittwoch steht der Mieterschutzbund nun Ratsuchenden im Johannisgraben offen.

Öffnungszeiten: Dienstag 13 bis 16 Uhr; 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr; 2. und 4. Mittwoch im Monat 10 bis 13 Uhr.

Telefon und Fax: 03447 311784 oder 0365 813131 und 0365 813132.

Von Jörg Wolf