Am Wochenende steigt die 21. Auflage des Kreiszeltlagers der Nachwuchsfeuerwehren in Pahna. Bemerkenswert: Erstmals wird die Teilnehmerzahl von 500 durchbrochen. Nur eine Woche später findet vor Ort auch das Landeszeltlager statt – nach 14 Jahren das zweite Mal an dieser Stelle.