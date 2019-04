Altenburg

Der Name klingt putzig – doch man sollte das „Hümmelchen“ nicht unterschätzen, warnt Karin Beier. Sie nimmt sich die kleine Sackpfeife – besser bekannt als Dudelsack – und beginnt zu spielen: Mit dem linken Arm drückt sie dabei die in den rindsledernen Sack geblasene Luft in die schräg abstehenden Bordunpfeifen aus Holz. Ihre Finger huschen über die Grifflöcher und geben die Melodie vor. „Man braucht Kraft in den Armen, und auch die Mundmuskulatur wird durchs Blasen beansprucht – für Anfänger ist das zu Beginn ungewohnt“, erklärt sie nach der Kostprobe.

Seit fast 20 Jahren unterrichtet die 57 Jahre alte Altenburgerin das Dudelsackspielen in der Musikschule des Landkreises Altenburger Land – bereits seit 35 Jahren ist die Musikpädagogin hier als Lehrerin für Oboe und Blockflöte angestellt. Insbesondere das Flötespielen sei eine gute Vorbildung für das Holzblasinstrument, generell seien aber keine Vorkenntnisse notwendig, sagt sie. Aktuell hat Beier zwei Schüler, die sie einmal wöchentlich unterrichtet: einen Abiturienten und einen Achtklässler. „Es sind meist junge Männer, die Unterricht nehmen wollen, zum Beispiel Gothic- oder Mittelalter-Fans.“

Auftritte auf Mittelalterfesten

Sie selbst tritt in den 00er-Jahren auf vielen Mittelalterfesten und -märkten auf – stilecht in langen Kleidern, Mänteln oder mit einer Gugelhaube auf dem Kopf. In ihrer Folk-Band, besetzt mit Dudelsack, Blockflöte und Trommel, spielt auch Tochter Sandra mit. „Es ist relativ einfache Musik mit einem geringen Tonumfang. Aber man merkt, dass es den Leuten gefällt, sie fangen spontan an zu klatschen oder zu tanzen. Man vermittelt Lebensfreude.“ Beier mag den brachialen, herben Sound des Dudelsacks, der „Heimatgefühle“ hervorrufen könne.

Ihre Leidenschaft beginnt im Jahr 2000, als Beier mit ihrer Blockflötegruppe an dem Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ teilnimmt und eine Musikgruppe auf historischen Instrumenten spielen hört. „Da habe ich zu meiner Chefin gesagt: Das möchte ich auch machen.“ Sie besucht einen Lehrgang im Odenwald und lernt dort das Dudelsackspielen.

Das „Hümmelchen“ als handliche Dudelsack-Variante

Kurz danach tritt sie in Altenburg mit ihrer kleinen Formation regelmäßig im Wettiner Hof auf, dazu auf dem Altenburger Bauernmarkt, bald kommen die Mittelaltermärkte dazu, die oft mehrere Tage dauern – die drei Musiker spielen populäre Tänze, auch eigene Stücke. Als die heute 35-jährige Tochter erwachsen wird, werden es weniger Auftritte. „Man kann auch nicht mehr ein ganzes Wochenende im Zelt schlafen, wenn man nicht mehr ganz 30 ist“, sagt Beier, die seit drei Jahren in Langenweißbach wohnt, mit einem Lachen.

Während bei ihren Auftritten ein größerer Dudelsack, auch bekannt als Mittelaltersack, zum Einsatz kommt, lehrt sie ihre Schüler an der Musikschule das Handwerk auf dem Hümmelchen. „Große Dudelsäcke sind derart laut – da würde ich hier in den Keller gesperrt werden. So stören wir die Nachbarn im Nebenzimmer mit ihren Geigen nicht.“

Das Hümmelchen ist vergleichsweise leicht und handlich und kostet zwischen 400 und 600 Euro – je nachdem, wie viele Bordunen angebracht werden. Das dunkle Exemplar von Karin Beier mit „Luxus-Ausstattung“ hat mehr als 1000 Euro gekostet. Ihre Schüler können sich für den Anfang ein Instrument von der Musikschule leihen. Interessenten ab 12 Jahren können in Altenburg und Gößnitz Unterricht nehmen.

Von Maximilian König