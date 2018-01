Altenburger Naturforscher setzen aufs Pferd

Altenburg/Großstöbnitz. Das 200. Jahr der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg (NGA) war eines ihrer erfolgreichsten. Das Thüringer Umweltministerium hat im vergangenen Jahr mehr als zehn Millionen Euro in den Naturschutz investiert – und die mit knapp einer Million Euro größte Fördersumme des Jahres ging an die NGA. Mit dem Geld wurde die Einrichtung der „Waldweide Uhlstädter Heide“ gefördert. Die Altenburger haben sich damit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis ein weiteres Standbein geschaffen.

Die Vorbereitungen sind angelaufen, damit im Naturschutzgebiet Uhlstädter Heide zukünftig eines der bundesweit größten Waldweidegebiete entstehen kann. Durch die Beweidung der Kiefern-Fichten-Mischwälder mit Taurusrindern und Pferden soll der Waldbestand aufgelichtet werden. Davon profitieren die dort vorkommenden Restbestände verschiedener Vogelarten mit europäischer Bedeutung, wie Ziegenmelker und Heidelerche, teilt das Umweltministerium mit. Das Projekt sei auf etwa drei Jahre angelegt. „Thüringen hütet mit seiner Tier- und Pflanzenwelt einen einmaligen Naturschatz, den wir für künftige Generationen erhalten wollen“, sagt Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). „Vielerorts sind Lebensräume bedroht. Mit unserem Schutzprogramm stemmen wir uns gegen diese Entwicklung. Naturschutz stärkt die Regionalentwicklung, sichert Einkommen und belebt den Naturtourismus.“

Dass die Altenburger hier ganz vorn mitmischen, zeigt die Bedeutung der Traditionsgesellschaft, in der auch schon der berühmte Naturforscher Alfred Brehm wirkte. Die Arbeit der hiesigen Wissenschaftler und Naturschützer ist längst nicht nur auf das Altenburger Land begrenzt. Im vergangenen Jahr baute die NGA unter anderem auch eine Natura-2000-Station in Renthendorf im Saale-Holzland-Kreis auf, die sich dem Erhalt von Auen, Mooren und Feuchtgebieten im gesamten Freistaat widmet.

Im 200. Jahr ihres Bestehens gründete die NGA zudem einen eigenen landwirtschaftlichen Forschungsbetrieb, um mit Beweidungsprojekten Landschaft, Natur und Artenvielfalt zu sichern. „Unterstützung des Vorhabens kam aus dem Porsche-Werk in Leipzig – mit sechs Pferdestärken in Form von Exmoor-Ponys“, berichtet der Direktor des von der NGA betriebenen Naturkundemuseums Mauritianum.

Vier Exmoor-Pony-Stuten und zwei Stutenfohlen schenkte Porsche Leipzig im Dezember der Naturforschenden Gesellschaft aus Anlass des Jubiläumsjahres. „Wir unterstützen gern die Beweidungsprojekte des Vereins“, erklärt Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH. „Es freut uns besonders, dass die Tiere nicht nur zur Landschaftspflege beitragen, sondern auch der Forschung dienen.“

„Exmoor-Ponys sind besonders robust und zudem widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Parasiten“, erläutert der Vorsitzende der NGA, Tierarzt Dr. Steffen Schmidt. „Aufgrund ihrer Ursprungsnähe sind sie für solche Wilde-Weiden-Projekte besonders geeignet. Ihnen kommt zu Gute, dass sie kaum anfällig für zahlreiche Pferdekrankheiten sind und außerdem kaum Probleme mit nassen Standorten haben.“

Den Winter über werden die Pferde auf einer Auenfläche des Naturschutzbundes bei Großstöbnitz verbringen. Dort leisten sie den Wasserbüffeln des Naturschutzbundes Gesellschaft. Doch im Laufe dieses Jahres sollen sie dann in verschiedenen Beweidungsprojekten der NGA in Thüringen eingesetzt werden. „Einen passenden Hengst holen wir uns aus einem Projekt aus Norddeutschland“, so Schmidt.

Die NGA knüpft damit an bewährte Methoden früherer Zeiten an. „Als die Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes 1817 in Altenburg gegründet wurde, waren Pferde und Rinder auf dem Lande und auch in der Stadt allgegenwärtig“, sagt Mike Jessat. „Als Haustiere dienten und dienen sie dem Menschen.“ Ihre frei lebenden Vorfahren wurden jedoch in den vergangenen Jahrtausenden zurückgedrängt und letztlich ausgerottet. Was von ihnen blieb, zeigt die Fossiliensammlung der NGA im Altenburger Mauritianum.

