Altenburg. Das erste Altenburger Baby im neuen Jahr heißt Esmatelo Ayubi. Der Kleine erblickte exakt um 2.55 Uhr im Klinikum am Waldessaum das Licht der Welt. Mit 3490 Gramm auf der Waage und 50 Zentimeter Länge gelang ihm – zumindest hinsichtlich der Daten – gleich ein guter Start.

Allerdings muss Esmatelo ohne Vater ins Leben gehen. Er verlor ihn, noch bevor er zur Welt kam. Die Familie ist aus Afghanistan geflüchtet – die Mutter Bubani Ayubi (32) und Esmatelos Geschwister Same und Qvdt, elf und zehn Jahre alt. Was genau den Ayubis zugestoßen ist, darüber wurde am Sonntag nicht gesprochen. Doch die Mutter berichtete von ihrem neuen Zuhause auf Zeit – in Langenleuba-Niederhain.

Und Esmatelo blieb nicht das einzige Altenburger Neujahrsbaby. Um 14 Uhr folgte Noah, 3860 Gramm schwer. Seine Eltern kommen aus Ponitz. Ein aufregendes Wochenende hatten zudem drei weitere Familien, denn auch am Silvestertag wurden zwei Mädchen und ein Junge geboren. Sie waren die Letzten in der 2016er-Statistik, die nun 445 Kinder zählt: 210 Mädchen und 235 Jungen, darunter vier Zwillingspaare.

Von Kay Würker und Mario Jahn