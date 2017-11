Altenburger OB Wolf tritt nicht noch mal an – auch Stellvertreterin Moos geht

Paukenschlag in Altenburg: Oberbürgermeister Michael Wolf tritt nächstes Jahr nicht erneut an. Der Rathauschef erklärte im OVZ-Exklusiv-Interview am Mittwoch seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Auch seine Stellvertreterin, Bürgermeisterin und Baudezernentin Kristin Moos, kündigte ihren Abschied im nächsten Sommer an.