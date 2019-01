Altenburg

Die Skatstadt ist finanziell schwer angeschlagen. Zu Beginn des Jahres steht die Stadt ohne beschlossenen Haushalt da und im Plan für die Jahre 2019 und 2020 fehlen Millionen. Das letzte Jahr wird mit tiefroten Zahlen abgeschlossen. Darüber informierten Kämmerin Nadine Repkewitz und Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) die Stadtratsmitglieder auf einer nicht öffentlichen Veranstaltung am Mittwoch.

Gründe der Misere

Einen Tag darauf ging Neumann mit dem Problem auch vor die Presse, redete über die Gründe der Misere und über mögliche Lösungen. Zwei davon könnten sein, dass die Grundsteuer B und auch die Vergnügungssteuer steigen, wozu aber Beschlüsse des Stadtrates nötig sind.

Die Ursachen der negativen Entwicklung sind Neumann zufolge in den vergangenen Jahren zu suchen. 2016 konnte ein negatives Jahresergebnis abgewendet werden, indem eine Sonderrücklage in Höhe von 433 000 Euro aufgelöst wurde. 2,2 Millionen Euro wurden aus dem Verkauf der städtischen Bäder an die Energie- und Wasserversorgung Altenburg erzielt.

2017 wurden Finanzlöcher gestopft, indem weitere Rücklagen in Höhe von 825 000 Euro entnommen wurden. Diese „Sparbücher der Kommune“ seien nun leer, die Rücklagen bis auf den Mindestbestand verbraucht, erklärte Neumann. Sollte es nicht gelingen, Einnahmen und Ausgaben in die Balance zu bringen, könne die Stadt zur Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet werden. Das aber solle vermieden werden.

Gewerbesteuer bricht ein

2018 verschärfte sich zusätzlich die Lage, weil die Einnahmen aus den Gewerbesteuern sowie aus den Gemeindeanteilen an den Einkommens- und Umsatzsteuern hinter den Prognosen zurückblieben, bei der Gewerbesteuer sogar deutlich. Von 7,7 Millionen Euro fielen 1,6 Millionen weg, erklärte Neumann. Zu den Negativereignissen hätte er getrost auch die weitere Erhöhung der Kreisumlage zählen können, die sich für Altenburg in diesem Jahr um rund 171 000 Euro erhöht.

Breiter Konsens möglich

Neumann will nun intensiv gemeinsam mit den Stadtratsmitgliedern über Möglichkeiten beraten, wie sich trotz der miesen Ausgangslage möglichst bald ein ausgeglichener Haushalt erreichen lässt. Die interne Sitzung am Mittwoch und Gespräche mit den Fraktionsspitzen ließen erkennen, dass ein breiter Konsens besteht, trotz der anstehenden Kommunalwahl verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen, Lösungen zu diskutieren und Altenburg möglichst schnell wieder ins finanziell sichere Fahrwasser zu führen, hieß es.

Grundsteuer B soll steigen

Beim Stopfen der riesigen Löcher plant Neumann nun, Bürger und Betriebe finanziell stärker zu belasten. So soll die Grundsteuer B von derzeit 389 auf 445 Prozent erhöht werden. Neumann zufolge sei dies eine moderate Steigerung, die sich im übrigen den Sätzen anderer Städte in Thüringen angleichen würde. Ein Garagenbesitzer zahle einen Euro im Jahr mehr, der Eigentümer eines normalen Eigenheimes zwischen 10 und 25 Euro. In der Summe würden der Stadt dadurch rund 400 000 Euro mehr in die Kasse gespült. Außerdem ist die Erhöhung der Vergnügungssteuer geplant, die weitere 100 000 Euro mehr bringen würde. Erwogen werde ebenso, die Buß- oder Ordnungsgelder anzuziehen. Der Stadtrat wird über diese und möglicherweise auch noch andere Vorschläge in seiner Februar-Sitzung beraten.

Abstriche bei Investitionen

Abstriche werde es ebenso bei den geplanten Investitionen geben. „Es ist aber nicht so, dass wir gar nichts mehr machen“, betonte Neumann. Nur nicht alles, was geplant war. So wird beispielsweise die Sanierung der Schmöllnschen Vorstadt verschoben. Festgehalten werden solle dagegen an den Ausgaben für das Ernestinum, den Wasserspielen auf dem Markt, der Moritzstraße, der Mäderschule und dem Karolinum.

Doppelhaushalt soll Klarheit bringen

Trotz der enormen Probleme will Neumann an einem Doppelhaushalt für 2019/20 festhalten. Da im Entwurf für beide Jahre nach Informationen der Stadtverwaltung noch Millionen fehlen, ist im Moment unklar, wann ein ausgeglichener Etat dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt wird. „Mit diesem Doppelhaushalt wollen wir uns neu sortieren“, deutete Neumann am Donnerstag eine Art langfristigen Kassensturz und Bestandsaufnahme an, wohin sich Altenburg in den nächsten Jahre finanziell entwickelt und was sich die Stadt noch leisten kann.

Von Jens Rosenkranz