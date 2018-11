Altenburg, Spontane Idee zu Verlobung und Hochzeit

Großes Jubiläum: Monika und Herbert Friedrich feierten am Mittwoch ihre Eiserne Hochzeit. Das Jubelpaar lernte sich bei einem Brauereifest 1952 kennen. Aus der Ehe gingen sechs Kinder, 13 Enkel und zehn Urenkel hervor.

Herbert Friedrich übte 1952 den Beruf als Schwerfassböttcher in der Brauerei aus. Während eines Festes seiner Firma sah er Monika und ihre Freundinnen an der Hecke der Brauerei stehen. Da es nicht viele Frauen auf der Feier gab, mit denen er und einige seiner Kollegen hätten tanzen können, nahm er sie bei der Hand und zerrte sie an den Pförtnern vorbei. „Da sah ich meine Gute, nahm ihre Hand und ließ sie auch nach 65 Jahren Ehe nicht mehr los“, erzählt der Jubilar. In dieser Nacht küsste sich das Paar zum ersten Mal.

Ein halbes Jahr später, am 22. Juni, dem Geburtstag der gelernten Krankenschwester, gingen sie mit Freunden die Teichstraße entlang. Sie kamen an einem Juwelier vorbei und die Freunde schlugen vor, dass die beiden heiraten könnten. So gingen sie in das Geschäft hinein und Herbert machte seiner Monika einen Heiratsantrag. Am gleichen Abend feierten sie ihre Verlobung mit ihren Freunden. Und jeder brachte etwas zu essen und zu trinken mit.

Durch den Volksaufstand am 17. Juni galt eine Ausgangssperre, sodass alle die Nacht zusammen verbrachten. „Das waren schon schwere Zeiten“, bemerkt Monika Friedrich, „aber wir hatten eine erlebnisreiche Jugend.“ Auch zu ihrer Hochzeit steuerte jeder etwas bei, denn es gab zu DDR-Zeiten nicht immer die Lebensmittel, die man haben wollte.

Große Familienfeier am Samstag geplant

Wenige Zeit später brachte Monika den ersten Sohn zur Welt und im Laufe der Zeit kamen noch zwei weitere Söhne und drei Töchter dazu. Aus all den Geschichten und dem Zusammenleben mit den Kindern schrieb Herbert Friedrich zum Anlass der Eisernen Hochzeit die Familienchronik in Versform auf. Am Samstag möchte er sie vor der gesamten Familie zum Besten bringen, denn da feiern die Jubilare mit 44 Gästen.

Von Nicole Grziwa