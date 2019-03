Bereichert sich die Stadt Altenburg an den Kitagebühren oder ist dieser Vorwurf absurd? In der anhaltenden Diskussion zwischen Ministerium, Eltern und Stadt richtet sich Oberbürgermeister André Neumann (CDU) nun mit einem offenen Brief an die betroffenen Eltern. Und nennt Argumente für Altenburgs Familienfreundlichkeit.