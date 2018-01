Altenburger Polizei schnappt 17-Jährigen mit einem Kilo Marihuana

Altenburg. Es ist einer der größten Drogenfunde in der jüngeren Altenburger Geschichte, der Polizeibeamten am vergangenen Donnerstagabend gelungen ist. Wie am Sonntag mitgeteilt wurde, wollten die Polizisten einen jungen Mann in der Wettinerstraße kontrollieren, der aus Richtung Bahnhof gelaufen kam. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 17-jährigen syrischen Asylbewerber. Als der Jugendliche erkannte, wer da auf ihn zukommt, machte er plötzlich flinke Beine, versuchte zu Fuß zu flüchten. Doch die Beamten nahmen die Verfolgung auf und waren schneller: Sie konnten den Jugendlichen kurz darauf stellen. Bei der Kontrolle des Rucksacks, den der 17-Jährige bei sich hatte, fand die Polizei etwa ein Kilogramm Marihuana sowie Cliptütchen mit der chemischen Droge Crystal.

Der Syrer wurde festgenommen und am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Der Asylbewerber wartet nun in der Jugendstrafanstalt Arnstadt auf das juristische Nachspiel.

Von OVZ