Heute kommt er in die Kinos, am Samstag gibt es eine außergewöhnliche Premieren-Veranstaltung in Altenburg: Der Film „Allein unter Schwestern“ handelt vom zwölfjährigen Kos, der eine Reihe familiärer Probleme bewältigen muss. Wie der Streifen entstand, was sich am Set abspielte und was es sonst noch an Anekdoten zu erzählen gibt, darüber geben am Sonnabend im Altenburger Capitol Verantwortliche aus der Filmproduktion Auskunft, darunter Filmgeschäftsführerin Manuela Thieme und Produktionskoordinatorin Prisca Beyer. Nach der Vorführung, die um 15 Uhr beginnt, kann das Publikum Fragen stellen, außerdem gibt es im Foyer einen Umtrunk und können die Premieren-Besucher an einer Verlosung zum Film teilnehmen.

Mit „Allein unter Schwestern“ präsentiert die niederländische Filmemacherin Ineke Houtman einen witzigen und turbulenten Familienfilm, in dem ein fußballbegeisterter Junge sich gegen drei Schwestern behaupten, mit den Wirren der ersten Liebe klarkommen muss und dabei viel übers weibliche Geschlecht lernt. Seine Probleme beginnen, als der Vater mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus muss.

