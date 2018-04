Altenburg

Gegen den Krieg in Syrien und die daraus resultierenden Gefahren für den Weltfrieden hat ein Altenburger Bündnis zum Protest aufgerufen. Sowohl der Ortsverband der Partei Die Linke, die evangelische Kirchgemeinde und das Diakonat im Kirchenkreis veranstalteten am Sonnabend eine Demonstration durchs Stadtgebiet. Unter dem Motto „Laut gegen das Spiel mit dem Feuer – Wir fordern: Frieden für Syrien jetzt“ ging es um 10 Uhr vom Bahnhof in Richtung oberer Markt.

Keine Frage: Die Teilnehmer haben sich alle Mühe gegeben, dem Motto gerecht zu werden. Doch das knapp 50 Mann starke Grüppchen – vor allem aus Rentnern und Jugendlichen bestehend –, das am Bahnhof loslief, war letztlich viel zu klein, um wirklich laut zu sein. „Das sind also alle Altenburger, die für den Frieden sind“, brachte Demonstrant Siegfried Weber seine Enttäuschung über die überschaubare Gruppe zum Ausdruck, jedoch freute sich der Senior darüber, dass wenigstens etliche junge Leute gekommen waren. „Angst vor einem Krieg habe ich nicht, mir geht es vielmehr um das Leid der Menschen vor Ort. Und bei so wenigen Aktionen, die es in Altenburg gibt, muss man dabei sein“, erklärte einer der jungen Demonstranten, der lieber anonym bleiben wollte.

Derweil suchte Ute Stummer, Sprecherin des Linken-Ortsverbandes nach Erklärungen, warum das Thema Frieden nicht mehr Leute auf die Straße brachte. Vielleicht habe es an der kurzen Organisationszeit, vielleicht auch am Gartenwetter gelegen, mutmaßte sie.

Von Jörg Reuter