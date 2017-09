Altenburger Puschkinstraße wird zum Nadelöhr

Altenburg. In Altenburg tut sich am Montag ein weiteres Nadelöhr auf. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, wird bis voraussichtlich Freitag eine Fahrspur der Puschkinstraße gesperrt. Somit steht zwischen Johannisvorstadt und Theo-Neubauer-Straße in Richtung Geraer Straße nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Deswegen und wegen des hohen Verkehrsaufkommens in der Puschkinstraße rechnet man auch im Rathaus „mit erhöhtem Rückstau“ etwa in der Zeitzer Straße oder der Johannisvorstadt. Grund für die Sperrung sind Vorbereitungen von Abrissarbeiten an den Häusern in der Puschkinstraße 11 bis 14. Konkret werden dort Leitungen durchtrennt. An jener Stelle will die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) 34 Wohnungen schaffen. Weitere könnten im Haus Am Steinweg 9 hinzukommen. Denn das will die SWG nach OVZ-Informationen kaufen, wenn es zur Zwangsversteigerung kommt, um dort ebenso zu investieren.

Von Thomas Haegeler