Schwerer Unfall auf der Autobahn 4: Am Freitagvormittag ist ein Gefahrgut-LKW nahe der Raststätte Altenburger Land umgekippt. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Weil die geladenen Gasflaschen von der Fahrbahn geräumt wurden, ging in Richtung Dresden nichts mehr. In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall mit drei Verletzten.