Altenburg

Staunende Blicke am Mittwochmorgen auf dem Altenburger Marktplatz: Per Drehleiter der Feuerwehr ließen sich Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und Stellvertreter Frank Rosenfeld ( SPD) gen Rathausdach fahren. Die Stadtoberhäupter wollten sich selbst ein Bild vom Zustand des dringend sanierungsbedürftigen Renaissancebaus machen und begaben sich mit einem Gutachter an die Rathausspitze. Der Experte soll ein Zweitgutachten erstellen, was dringend saniert werden muss – und was es voraussichtlich kosten wird.

„Der Schutzzaun am Rathaus steht zurecht“, so Neumanns Fazit nach der Besichtigung. Sowohl an den Giebeln als auch dem Putz seien deutliche Abbruchstellen zu erkennen. Es werde nun Zeit, die weiteren Notmaßnahmen anzugehen und die knapp 200 000 Euro teure Reparatur der Giebelbereiche anzuschieben. Bis zum Sommer, so sein Plan, solle zumindest der Zaun verschwinden und keine Gefahr mehr für Passanten bestehen.

Ob es dabei bleibt oder ob weitere Maßnahmen nötig sind, wird die Zukunft zeigen. So sieht ein erstes Gutachten zum Zustand des Rathauses keinen anderen Weg als eine acht Millionen Euro teure Sanierung der Hülle des Rathauses. Damit wäre im Inneren aber noch nichts passiert, was allerdings sinnvoll wäre, wenn man einmal anfängt. Dafür wäre jedoch weiteres Geld nötig.

Von Bastian Fische und Thomas Haegeler