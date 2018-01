Altenburger Schloss- und Kulturbetrieb stellt neuen Jahresplan vor

Altenburg. Mit dem Rückenwind eines deutlichen Besucheranstiegs im vergangenen Jahr startet der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg in die neue Kultursaison. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehören im Mai die Ausstellung „Intrige im Goldsaal“ und die vier Aktionstage „Stadtmensch“, außerdem im Oktober ein umfangreiches Programm anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Altenburger Bauernreitens. Darüber haben der Kultur- und Schlossdirektor Christian Horn und seine Mitarbeiterin Susanne Stützner am Montag auf ihrer Jahrespressekonferenz in einem Altenburger Metallbaubetrieb informiert.

In den Ausstellungen, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen des städtischen Kulturbetriebes wurden 2017 insgesamt 62 148 Besucher gezählt, im Vorjahr 52 784. Damit nutzten gut 9000 Menschen mehr als 2016 die Angebote. Höhepunkt im Bereich der Ausstellungen war die Eröffnung der „Herzoglichen Gemächer 19./20. Jahrhundert“. „Diese Ausstellung fand auch überregional großen Anklang und rückte das Altenburger Residenzschloss weiter auf Augenhöhe mit Reisezielen wie Weimar, Meißen oder Gotha“, ist Horn überzeugt. Traditionell erwies sich zudem die Weihnachtsausstellung als Publikumsrenner.

Auch in der zweiten Sparte des Kulturbetriebes, dem Veranstaltungsbereich, fanden die Angebote große Resonanz, etwa beim Klassik-Open-Air des Theaters auf dem Marktplatz, beim Inselzoofest, den Internationalen Sommerorgelkonzerten, dem Altenburger Musikfestival oder dem MDR-Musiksommer. Hier kamen auf dem Nachfrageniveau der vergangenen Jahre tausende Besucher.

In der dritten Sparte, der Vermietung von Liegenschaften unter anderem für Firmenveranstaltungen, Hochzeiten oder Filmproduktionen wurden die Jahreserwartungen sogar übertroffen. Besonders umfangreich waren die Dreharbeiten für die Filmproduktion „Die jungen Jahre der Astrid Lindgren“, die bald im Kino zu sehen ist.

Die wichtigste Exposition des neuen Ausstellungsjahres wird nach den Worten von Christian Horn die „Intrige im Goldsaal“ sein, die im Mai eröffnet. Der Schloss- und Kulturbetrieb konfrontiere sich hier mit einer Selbstbefragung: Was sammeln wir? Welche Bedeutung haben diese Gegenstände für uns? Wie werden sie präsentiert? Das Ziel, Kreativität und öffentliche Dialog zu befördern, werde zudem mit dem Förderverein Zukunftswerkstatt Paul-Gustavus-Haus Altenburg verfolgt, konkret mit vier Aktionstagen im Mai. Sie stehen unter dem Motto „Stadtmensch“ und machen vielfältiges ehrenamtliches Engagement sichtbar.

Erfolgreiche bekannte Angebote wie die Museumsnacht, das Altenburger Musikfestival oder das Klassik-Open-Air werden natürlich fortgeführt, informierte Stützner. Als neuer Farbtupfer komme am 2. März eine Museumsnacht für Kinder hinzu. „Die Altenburger Museen öffnen sich dann für kleine, aber auch große Entdecker, und das für Besucher bis 16 Jahren bei freiem Eintritt. Auch Erwachsene zahlen nur einen Euro.“ Mit Taschenlampen könne man zudem die Schlosskirche entdecken. „Die Idee stammt von uns, und die anderen Museen waren gleich Feuer und Flamme“, freut sich die Sachgebietsleiterin.

Erhebliche personelle Kapazitäten des Schloss- und Kulturbetriebes fließen seit gut einem Jahr in die Erarbeitung einer Kulturkonzeption für Altenburg. Sie wurde mit einer Reihe von Workshops begonnen. Hierzu kommen fast aller Kultureinrichtungen, Touristiker und Vertreter der Stadt zusammen. Die bis dato erarbeiteten Ergebnisse werden Gegenstand eines Bürgerdialoges am 30. Januar um 15 Uhr im Goldenen Pflug sein. Weiterhin werde vom Schloss- und Kulturbetrieb zum Ende des ersten Quartals ein Masterplan 2018–2028 der Stadtverwaltung vorgelegt.

„Die Entscheidung, die diesjährige Jahrespressekonferenz in einer Metallbauwerkhalle in einem Altenburger Gewerbegebiet zu veranstalten, ist deshalb als ein Kommentar zu den umfassenden experimentierfreudigen Programmvorhaben, außerdem zum Dialog einer Kulturkonzeption für Altenburg zu verstehen“, so Horn. „Wird in dieser Werkhalle doch geschweißt, geschraubt und gehämmert, ist jeder Werkprozess, wie in der Kulturarbeit, ein mühsamer und mitunter schweißtreibender Suchprozess.“

Von Ellen Paul