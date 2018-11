Altenburg

Es ist wie so oft im Leben: Die besten Geschichten und Erlebnisse finden sich nicht nach gezielter Suche und am Ende ausgefeilter Pläne, sondern oft unverhofft am Wegesrand, durch Zufälle und Unvorhergesehenes bedingt – und bleiben gerade deshalb umso deutlicher im Gedächtnis. Dass diese Erfahrungen auch Musikern nicht fremd sind, sondern mitunter sogar häufiger geschehen als vielleicht angenommen, davon kann Felix Friedrich ein Lied singen. Einige seiner kuriosesten Erlebnisse hat er nun in seinem neuen Buch zusammengefasst.

Amüsantes, prägnant erzählt

„Ertönet, ihr Pfeifen! – Kurioses und Bemerkenswertes rund um die Orgel“ ist das insgesamt dritte Werk, das der Altenburger Schlossorganist über alles rund um sein gewähltes Instrument, die Orgel, verfasst hat. „Die ersten beiden Bücher liefen sehr gut, daher habe ich auch für ein drittes zugesagt. Es soll aber zugleich das vorerst letzte bleiben“, erklärt Friedrich im Gespräch mit der OVZ. Was indes nicht bedeutet, dass dafür weniger Sorgfalt in die Veröffentlichung geflossen ist.

Vielmehr hat sich der Berufsmusiker Zeit genommen, auf seine lange Karriere zurückgeblickt, die ihn auf Gastspiele in alle Herren Länder geführt hat, und sich so manch kuriose Begebenheit ins Gedächtnis gerufen. Herausgekommen ist ein buntes Sammelsurium an bemerkenswerten Fakten und Hintergrundgeschichten zu bekannten und weniger prominenten Instrumenten, zu besonderen Begebenheiten beim Griff in die Tasten und zu den kuriosen Wegen, die manche Orgel von der Hand des Erbauers bis zu ihrem endgültigen Standort hinter sich gebracht hat. Das alles ist durchaus launisch aufgeschrieben und – dem Lesefluss nicht unzuträglich – in prägnant-kurze Abschnitte unterteilt.

Kuriose Konzerterlebnisse

Und unterhaltsam sind die so von Friedrich zusammengetragenen Anekdoten allemal. Da informiert der Autor etwa kenntnisreich über die sogenannte „Titanic-Orgel“, die laut Zeugenaussagen tatsächlich für den Einsatz auf dem tragisch verunglückten Luxusdampfer bestimmt war, allerdings nicht rechtzeitig fertiggestellt wurde – und nun im Deutschen Musikautomaten-Museum auf Schloss Bruchsal zu besichtigen ist.

An anderer Stelle blickt Friedrich auf gleich zwei außergewöhnliche Konzerte zurück: Eines davon – im Dom zu Altenberg – blieb ihm vor allem des chaotischen Verlaufs wegen in Erinnerung, der darin gipfelte, dass der reichlich nervöse Assistent die computergesteuerte Orgel mitten im Spiel ausschaltete.

Surreal ging es hingegen in der neuen Kirche von El Arenal auf Mallorca zu, nahe dem berüchtigten Strand von Palma: Während im Inneren Orgelklänge zu hören waren, feierten wenige Meter entfernt am „Ballermann“ die betrunkenen Touristen zu Schlager-Hits.

Begleit-CD zum Buch

Begleitend zum Buch führt eine beigelegte CD den Leser auf eine akustische Reise durch Friedrichs Konzerthistorie. Aufnahmen aus der Altenburger Schlosskirche sind ebenso vertreten wie Darbietungen an Orgeln in den USA, in Österreich, Dänemark und Brüssel – letztere auf Grund der schwierigen Quellenlage sogar eigens von Kassette ins digitale Format übertragen, wie Friedrich betont.

Einen Einblick in das Buch und sein Spiel gibt Felix Friedrich an diesem Sonnabend, dem 3. November, in der Dorfkirche Heyersdorf. Ab 17 Uhr lädt er dort zur Lesung und spielt auf der restaurierten Opitz-Orgel. Der Eintritt ist frei, es wird für die Kollekte gesammelt. „Ertönet, ihr Pfeifen! – Kurioses und Bemerkenswertes rund um die Orgel“ (St. Benno-Verlag) ist zu 14,99 Euro im Buchhandel erhältlich.

