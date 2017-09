Altenburger Schüler fühlen Direktkandidaten auf den Zahn

Einmaliger Wahlkampftermin: Acht der zehn zur Wahl stehenden Direktkandidaten für das Altenburger Land stellten sich am Mittwoch in der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg den Fragen der Schüler, eine Bewerberin schickte eine Vertreterin. Die Jugendliche wollten so einiges von den Kandidaten wissen.