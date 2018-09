Altenburg

Helmut Eisel trägt nicht umsonst den Spitznamen „the talking clarinet“, also die sprechende Klarinette. Mit seinem Instrument ist er in der Lage sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Bei einem musischen Workshop in der Brüderkirche, der als Teil der Achava-Festspiele Thüringens stattfindet, führt er dies eindrucksvoll vor. Eisel steht vor dem neogotischen Alter, um ihn herum hat sich ein Kreis aus etwa zwanzig Schülern des Christlichen Spalatingymnasiums und zehn ungarischen Musikern der Gruppe „Romano Glaszo/Humanae Voices“ gebildet.

Eisel setzt seine Klarinette an den Mund, fokussiert sich auf einen der Teilnehmer und spielt eine Melodie – und die Angesprochenen antworten ihm. Einige Schüler singen ihre Antwort, andere spielen sie auf Instrumenten, ein junges Mädchen erwidert mit ihrer Klarinette. Dieses „Gespräch“ wird von den Gitarren und Trommeln der ungarischen Musiker, bestehend aus Sinti und Roma, begleitet.

Achava feiert den interreligiösen Austausch

„Ich arbeite gerne mit Schülern“, sagt Eisel später in einer kurzen Pause. „Sie sind ein Spiegel der Gesellschaft.“ Beim Improvisieren gehe es darum, erst zuzuhören und dann zu reagieren. „Dabei lernt man, richtig miteinander umzugehen“, meint der Komponist. Um den richtigen Austausch geht es an diesem Tag. Die zehntägigen Achava-Festspiele haben am vergangenen Donnerstag in Erfurt begonnen und finden in verschiedenen Städten des Freistaats statt. Bei dem Festival geht es um Toleranz und Respekt, Achava ist das hebräische Wort für Brüderlichkeit. Jugendliche in Erfurt, Altenburg, Meiningen und Weimar thematisieren in Workshops, Lesungen, Ausstellungen und Konzerten Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Rassismus.

„Könnte es einen besseren Ort dafür geben, als die Brüderkirche?“, fragt Annett Habisreuther, die Leiterin der evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschlands. Seit drei Jahren beteiligt sich die Schulstiftung an den Festspielen. Auch Martin Kranz, der Intendant der Festspiele, ist in die Kirche gekommen, um den Workshop zu verfolgen. „Toll, die verstehen sich, ohne dass es einer gemeinsamen Sprache bedarf“, freut er sich.

Musik ersetzt die Wörter bei der Verständigung

Tatsächlich, Gyorey Lakatosch, der Leiter der ungarischen Gruppe, spricht kaum Englisch und noch weniger Deutsch. Seine Anweisungen erteilt er größtenteils auf Ungarisch, notfalls auch mit Hand und Fuß. Aber viele Wörter braucht es eigentlich gar nicht, um die zwei verschiedenen Gruppen musikalisch zusammenzubringen. Dabei kostet es die deutschen Schüler schon ein bisschen Überwindung, einfach so mit der Improvisation loszulegen. Katharina, Emilia und Marie vom Spalatin-Gymnasium sind es normalerweise gewohnt, nach Noten zu spielen. „Aber es lohnt sich doch, es einmal zu versuchen“, findet Achtklässlerin Katharina am Cello.

Im Außenbereich der Brüderkirche bemalen währenddessen Zehntklässler inspiriert von der Musik bunte Banner, die beim gemeinsamen Konzert der Schüler und der ungarischen Musiker am Abend von der Empore der Brüderkirche hängen.

Eine weitere Gruppe ist nach Crimmitschau ins jüdische Museum gefahren. Eine vierte Gruppe hat das gemeinsame Essen von Linsensuppe auf dem Markt vorbereitet. Der Erlös des Essens kommt der Aktion „Altenburger essen gemeinsam“ zugute.

Von Pia Siemer