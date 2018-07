Altenburg

Was für ein Sommer, was für eine Hitze! Am Dienstag kletterten die Temperaturen im Landkreis auf fast 40 Grad – das war der bisher wärmste Tag des Jahres. Angesichts dieses Ausnahmezustandes kam das Unternehmer-Ehepaar Helga und Karl Jungbeck von der Altenburger Senffabrik auf die Idee, einen Monat lang kostenlos natürliches Mineralwasser auszuschenken. Jeder hat sofort die Möglichkeit, sich im Werksverkauf bis Ende August Wasser abzufüllen. Flaschen und Behälter kann man selbst mitbringen oder kostengünstig im Werksverkauf, Remsaer Straße 21 a, in Altenburg erwerben, informierte Karl Jungbeck die OVZ,

Die Aktion starteten die Jungsbecks natürlich wegen der Hitze. Da sei es sehr wichtig, vor allem Mineralwasser zu trinken, sagt Helga Jungbeck. Außerdem seien nachfüllbare Flaschen gut für die Umwelt.

Schon seit Jahren wird auf dem Gelände der Senffabrik über einen Tiefbrunnen Trinkwasser gefördert. Zertifikate belegen eine ausgezeichnete Qualität der unter dem Markennamen „U 21“ angebotenen Flüssigkeit.

Von Jens Rosenkranz