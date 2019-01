Altenburg

Der Skatstadtmarathon steht in der Gunst der Läufer weiter hoch im Kurs. So schaffte es das Altenburger Lauffest bei der Wahl zum Marathon des Jahres des Fachportals marathon4you.de, seine Platzierungen aus dem Vorjahr zu halten oder leicht zu verbessern. So machte man in der Gesamtwertung aus über 200 Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum mit Platz 27 im Vorjahresvergleich einen Rang gut und ließ erneut namhafte Konkurrenz wie den Vienna City Marathon, den Zürich Marathon oder die Bieler Lauftage hinter sich.

Skatstadtmarathon lässt große Namen hinter sich

Bundesweit bestätigte man mit Platz 19 den Aufstieg in Liga zwei der deutschen Marathons, der im Vorjahr gelungen war. Zudem wiederholte der Skatstadtmarathon mit seiner 10. Auflage 2018 im Osten die bisherigen Erfolge mit Platz vier und in Thüringen mit Platz zwei. Davor landete – wie schon seit Jahren – nur noch der Rennsteiglauf, der auch erneut in der Gesamtwertung abräumte. Im Osten liegen noch der Dresdner und der Oberelbe Marathon vor Altenburg. Dahinter reihte sich der viel größere Leipzig Marathon ein. Aber auch andere große Namen, wie die 100 Meilen Berlin oder der Eifel Marathon, kamen nicht am Skatstadtmarathon vorbei.

15 226 Aktive sorgen für Abstimmungsrekord

„Das ist eine Randnotiz, nichts weiter“, kommentierte Skatstadtmarathon-Chef Helmut Nitschke insbesondere das Überholen des nahen Leipzig Marathon mit gewohntem Understatement. Die Ergebnisse des Altenburger Lauf-Fests bei der 14. Umfrage von marathon4you.de sind umso höher zu bewerten, wenn man weiß, dass daran 15 226 Aktive teilnahmen, was einen neuen Abstimmungsrekord darstellt. „Wir haben genau das erreicht, was wir uns erhofft und gewünscht haben“, fügte Nitschke im Namen des Organisationsteams erfreut hinzu. „Das Halten von Ergebnissen ist im Sport ja immer schwieriger als das einmalige Erreichen.“

Erfolgsrezept ist Mischung aus City-, Berg- und Abenteuerlauf

Als Erfolgsgeheimnis der eigenen Veranstaltung, die am 8. Juni zum 11. Mal steigt, sieht Nitschke das Konzept. „Wir sind kein reiner Straßenlauf, sondern eine Mischung aus City-, Berg- und Abenteuerlauf“, erklärte er. „Das zusammen mit dem emotionalen Zieleinlauf ist der Unterschied zu anderen.“ Hinzu dürfte ebenfalls der Ansatz der Organisatoren kommen, eine Veranstaltung von Läufern für ebensolche mit Liebe zum Detail zu machen und damit keine kommerziellen Absichten zu verfolgen.

Von Thomas Haegeler