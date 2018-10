Altenburg

Am 23. August 2018 erhielt Jürgen Hauskeller aus den Händen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Zur Feier dieser besonderen Ehrung in der Thüringer Staatskanzlei lud der Vorsitzende des Vereins „Hilfe für Menschen im Kongo“ jedoch nicht zu einer großen Party danach, sondern zu gleich drei Empfängen in Erfurt, Altenburg und Sondershausen mit insgesamt 175 Gästen, „um das Bundesverdienstkreuz mit allen zu teilen.“

5587 Euro statt Blumen und Geschenken

Acht Wochen später ergibt der Kassensturz im Nachgang der Feierlichkeiten einen weiteren Grund zur Freude: 5587 Euro spendeten Freunde, Fans und Wegbegleiter des Vereins und folgten damit dem Wunsch des Geehrten, doch bitte auf anderweitige Geschenke und Blumen zu verzichten.

Eine stolze Summe, die bereits fest verplant ist, wie Hauskeller in seinem Dankesschreiben betont: „Mit dieser Summe können wir die Kapelle im Gesundheitszentrum in Maluku so ausstatten und einrichten, wie wir es gerne haben möchten.“ So werde ein kongolesischer Künstler damit beauftragt, die biblische Geschichte von „Jesu Segnung der Kinder und Mütter“ an eine Wand zu malen. An der anderen soll aus Holzpaneelen ein großer „Baum des Lebens“ gestaltet werden, dessen Blätter künftig Fotos der Neugeborenen bilden, die in der benachbarten Entbindungsstation das Licht der Welt erblicken.

Seit vielen Jahren im Kongo aktiv

Auch ein Name wurde für das Gotteshaus bereits ausgewählt: „Sie wird ,Chapelle de la bénédiction‘ heißen, also Kapelle der Segnung“, so Hausmüller.

Der 81-jährige gebürtige Meuselwitzer engagiert sich seit vielen Jahren für die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo. Vier Jahre lebte er zusammen mit seiner Frau Christine dort, bevor es die Familie nach Altenburg zog, adoptierte drei Kinder, die längst Teenager sind.

Nichtsdestotrotz bleiben die jüngsten Menschen immer noch die, um die sich sein Verein besonders kümmert. „Wenn Menschen in Not sind, leiden vor allem die Kinder“, weiß er aus seiner langjährigen Erfahrung.

Mehr als 500 Mädchen und Jungen bietet der Verein inzwischen eine Perspektive für die Zukunft. Weil sie Lesen und Schreiben lernen können, an der vom Verein gebauten Schule.

Geplante Eröffnung im Februar 2019

Aktuell treibt er in Maluku, etwa 80 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kingshasa, zusammen mit seinen Mitstreitern den Bau des Gesundheitszentrums voran. Neben Behandlungsräumen und Krankenzimmern, Kreißsaal, Schlafräumen für die Mütter und einer Apotheke gehört auch jene Kapelle dazu, deren Inneres nun dank der Spenden von fast 6000 Euro verschönert werden kann: „Das ist ein großartiger Betrag, für den ich mich in aller Demut bei allen von ganzem Herzen bedanken möchte.“

Läuft alles nach Plan, haben Jürgen Hauskeller, seine Familie und Vereinsmitglieder im Februar 2019 den nächsten Grund zum Feiern: Bei der offiziellen Eröffnung des Gesundheitszentrums mit Entbindungsstation.

