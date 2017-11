Altenburger Spielkartenfabrik legt zwei historische Editionen neu auf

Gute Nachrichten für Skatfreunde und Kartensammler: Die Altenburger Spielkartenfabrik hat zwei historische Editionen neu aufgelegt. Während eine davon dazu gedacht war, einheitliches und unkompliziertes Kartenspiel in der DDR zu ermöglichen, erfreute sich die andere am Hofe in Berlin großer Beliebtheit.