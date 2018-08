Altenburg

Während sich seit Wochen keine ernstzunehmende Regenwolke am Altenburger Himmel blicken lässt, müssen die zahlreichen Stadtpflanzen trotzdem nicht dursten. Zwei Mal die Woche lassen es zwei Mitarbeiter vom Amt für Stadtwirtschaft für die Kübelpflanzen und jungen Bäume „regnen“.

Immer dienstags und freitags morgens kümmern sie sich auch um Geranien und Co auf Haupt- und Kornmarkt. 3000 Liter fasst der Wassertank, der per Traktor durch die Stadt kutschiert und bis zu drei Mal pro Runde aufgefüllt werden muss. Macht annähernd 70 Badewannen voll Trinkwasser für ein grünes beziehungsweise blühendes Stadtbild. Ist viel, aber noch lange nicht die Schmerzgrenze, betont Marcel Schmidt von der Stadt. „Auch wenn es jetzt schon eine Weile heiß ist, den Pflanzen und Bäumen der Stadt geht es gut.“

Wird das Grün normalerweise ein Mal wöchentlich gewässert, haben man die Einsätze inzwischen verdoppelt. Schmidt spricht von einer „akuten Mehrbelastung für die Mitarbeiter“, aber noch sei alles im grünen Bereich. „Mal abgesehen vom vertrockneten Rasen sind uns aktuell keine Schäden bekannt. Wir gießen, was wir können, wobei sich die großen Bäume dank tiefer Wurzeln sowieso selbst versorgen“, erklärt Schmidt.

Auch eine sich anbahnende Trinkwasserknappheit sei nicht absehbar. Sollte der Sommer auch die nächsten Wochen unbeirrt so weiter machen, wäre die damit steigende Litermenge eher eine Kostenfrage.

Wer trotz der städtischen Bemühungen vertrocknende Bäume und Pflanzen in Altenburg bemerkt, darf sich gern per Mail an die Stadt wenden: info@stadt-altenburg.de – oder selbst die Gießkanne in die Hand nehmen und zur Tat schreiten.

Von Maike Steuer