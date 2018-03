Altenburger Stadtratschef tritt zurück

Altenburg. Der Vorsitzende des Altenburger Stadtrats, Alexander Reichenbach, ist zurückgetreten. „Mit Schreiben an den Oberbürgermeister der Stadt Altenburg vom heutigen Tage habe ich mein Stadtratsmandat niedergelegt“, teilte der 44-Jährige am Donnerstagabend per E-Mail mit, während die Sitzung, bei der er bereits fehlte, noch lief. Dort wurde das Thema offiziell nicht angesprochen.

Als Grund nannte Reichenbach den OVZ-Bericht, der seinen Hauptwohnsitz in Altenburg – zwingende Voraussetzung für sein Mandat – anzweifelte und diesen in Windischleuba verortete. „Dadurch werden meine familiären Verhältnisse nun derart in der Öffentlichkeit thematisiert, dass ich mich auch vor dem Hintergrund meines Berufes verpflichtet sehe, meine Familie und insbesondere meine Kinder zu schützen“, so der Richter am Amtsgericht. „Ich bedauere diesen Schritt sehr, denn die Arbeit im Ehrenamt eines Stadtrates hat mir immer große Freude bereitet.“

Von Thomas Haegeler