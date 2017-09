Altenburger Stadtverwaltung entschärft „Problem-Rohr“ in der Blauen Flut

Altenburg. Die Stadtverwaltung hat ein Hochwasser-Risiko im Bereich der Wallstraße beseitigt. Darüber informierte Oberbürgermeister Michael Wolf am Freitag die OVZ. Anlass war ein Leserhinweis über ein „Problem-Rohr“ in der Blauen Flut (OVZ berichtete). Bei hoher Strömungsgeschwindigkeit baut sich in dem Abwasserrohr einen Gegendruck auf, der verhindert, dass das Regenwasser aus der Wallstraße abläuft.

Auf Veranlassung des OB erhielt das besagte Rohr nach Prüfung durch Fachleute eine Kröpfung und damit einen anderen Einlaufwinkel. Außerdem bekam die Mauer an der Brücke einen Durchbruch, sodass eine Verbindung in das Gerinne der Blauen Flut hergestellt werden konnte.

„Für konstruktive Hinweise aus der Bevölkerung sind wir sehr dankbar“, sagte das Stadtoberhaupt. Die Maßnahmen seien ein kleiner Schritt zur Entschärfung des Problems, allerdings bleibe beim Hochwasserschutz, insbesondere mit Blick auf die Altstadt, noch viel zu tun. Wegen des Investitionsbedarf brauche man einen langen Atem, sagte Wolf.

Von Jens Rosenkranz