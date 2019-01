Altenburg

Wer das Glück hatte, eine der begehrten Karten zum Jubiläumsball der Tanzschule Schaller zu ergattern, der erlebte nicht nur einen tollen Abend, sondern gehörte auch zu einem erlesenen Kreis. Denn auf der Bühne des Landestheaters präsentierten vor einer Woche die A-Teams der Standard- und der Lateinformation des 1. Tanzsportclubs Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg ihre neuen Choreografien das erste Mal vor heimischen Publikum, die Standardtänzer das erste Mal vor Publikum überhaupt.

Es war die Generalprobe vor dem offiziellen Start in die neue Saison, die ihren unbestrittenen Höhepunkt am 2. März bei den Heimturnieren im Goldenen Pflug haben dürfte.

Heute geht’s los

Für die Standardformation geht es schon am heutigen Sonnabend im niedersächsischen Nienburg los. Zum zweiten Mal in Folge zeigen die Schützlinge von Trainerin Henriette Schaller ihr Können in der 2. Bundesliga, und das soll auch in der kommenden Saison so bleiben. Erreichen wollen sie den Klassenerhalt mit einer neuen Choreografie. „Nach drei Jahren mit Musica E musste jetzt einfach eine neue Herausforderung her“, so Henriette Schaller. „Die Schöne und das Biest“ ist die Choreografie überschrieben. Erworben wurde sie vom Boston Club Düsseldorf, der damit in die 1. Bundesliga aufgestiegen war. „Sie ist wesentlich dynamischer und anspruchsvoller“, schätzt Mario Eiselt ein. „Wir haben sehr intensiv trainiert, auch im Fitnessbereich“, erzählt der 39-Jährige, der seit 2017 nach mehrjähriger Pause wieder zum Team gehört. Ein guter Mittelfeldplatz soll es im Gesamtklassement werden. Die Konkurrenz freilich ist stark. Insgesamt acht Mannschaften kämpfen in fünf Turnieren um Höchstnoten vor den Wertungsrichtern.

A-Team tanzt auf Sieg

Das A-Team der Lateinformation tanzt hingegen voll auf Sieg. Nachdem es im Vorjahr mit dem Wiederaufstieg in die Regionalliga nicht geklappt hat, will man es diesmal so richtig wissen. „Denn das gesamte Liga-System wird umgekrempelt. Ab 2020 gibt es keine Oberliga mehr, sondern nur noch die Bundesliga und drei Regionalligen“, erläutert Therese Schaller, die gemeinsam mit ihrer Mutter Birgit das A-Team trainiert. Wenn selbiges in dieser Saison den Gesamtsieg holt, steht nämlich im Mai ein Aufstiegsturnier zur 2. Bundesliga in Aussicht. Da möchte man dabei sein und setzt dafür ebenfalls auf eine neue Choreografie: „Spirit of Life“ – erworben von Schwarz-Gold Wien. Beim „Dance-Cup 2018“ in Österreich reichte es damit im Dezember immerhin schon mal für den Sieg (die OVZ berichtete). Hauptkonkurrent um Platz 1 in der Oberliga Süd 1 ist Schwarz-Silber Frankfurt.

Nur fünf Teams am Start

Insgesamt sind in dieser Liga 2019 nur fünf Mannschaften am Start, die sich in fünf Turnieren messen, darunter auch das Altenburger B-Team. Für die Schützlinge von Therese Schaller, die im Vorjahr gänzlich pausiert haben, geht es nach dem Wiedereinstieg also nur darum, sich im Wettkampf zu üben und zu behaupten. Die Platzierung ist am Ende nicht ausschlaggebend.

Der Jubel, die begeisterten Pfiffe und der tosende Beifall zum Schaller-Ball im Theater sollte jedenfalls Ansporn genug für alle Altenburger Tänzerinnen und Tänzer sein und lassen im Goldenen Pflug wieder ein Tollhaus erwarten. Los geht’s am 2. März um 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr). Die Reihenfolge der Turniere von Standard und Latein steht momentan noch nicht fest.

Karten gibt es in der Tanzschule Schaller täglich ab 16 Uhr (Tel. 03447 315945). Das Ticket kostet 15 Euro.

Von Ellen Paul