Altenburg

Während des Teichfestes ist es am Freitag gegen 23.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein mit knapp 1,4 Promille alkoholisierter 18-Jähriger war aus bislang unbekannten Gründen mit einem Gast in Streit geraten, der in einer Schlägerei. Die Security vor Ort konnte die beiden Streitenden trennen, der Geschädigte entfernte sich.

Der unter Drogen stehende 18-Jährige beleidigte die eingetroffenen Polizeibeamten, wurde zur Dienststelle gebracht und anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben, teilte die Polizei mit.

Von LVZ