Altenburg

Sechs Wochen Geduld noch, dann soll der Altenburger Teichknoten einschließlich der Käthe-Kollwitz-Straße wieder komplett baustellenfrei sein. Am 29. Juni werde der Bau des Regenüberlaufbeckens mit all seinen Begleitmaßnahmen abgeschlossen, teilte am Donnerstag der federführende Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) mit. Zuvor allerdings werde die Teichvorstadt noch mal zur Einbahnstraße in Richtung Zwickau.

Teilsperrung ab 28. Mai

Die Teilsperrung beginnt am 28. Mai und währt bis Ende Juni. In dieser Zeit soll unter anderem der Asphalt auf der stadtauswärtige Spur abgefräst und erneuert werden, stehen Tiefbauarbeiten und die Verfüllung des alten Drosselbauwerkes an, wird die Fahrbahn neu markiert. Parallel bekommen in der Käthe-Kollwitz-Straße die Fahrbahnränder Kontur in Form von Borden und gepflasterten Rinnen, laufen zudem Asphaltarbeiten. Bereits bis zum 22. Juni werden über dem neuen Regenüberlaufbecken Parkplätze eingerichtet, Zäune und Begrünung gesetzt.

Eine frühere Verkehrsfreigabe für einzelne Abschnitte sei nicht möglich, da wegen diverser Abhängigkeiten zwischen den Baubereichen nur eine Gesamtfreigabe möglich sei, berichtete der Waba.

Seit Ende Oktober 2016 ist die Großbaustelle am Großen Teich im Gange. Mit der Freigabe-Ankündigung für den 29. Juni liegt der Waba im Zeitplan, der allerdings zwischenzeitlich korrigiert und verlängert worden ist. Ursache waren unter anderem ausbleibende Fördermittel und ein Porphyrfels.

Von Kay Würker