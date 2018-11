Altenburg

Große Dinge brauchen ihre Zeit. So kam es, dass der Weihnachtsbaum am Donnerstag nicht wie geplant zwischen 9 und 9.30 Uhr auf dem Altenburger Markt einschwebte, sondern erst etwa drei Stunden später. Gründe dafür gab es nach OVZ-Informationen mehrere: Verspätete sich zunächst der Tieflader, der die rund zwölf Meter hohe und etwa 30 Jahre alte Blaufichte aus dem benachbarten Göhren in die Kreisstadt bringen sollte, gestaltete sich anschließend das Fällen und Verladen des Giganten schwierig.

Artgenossen kommen Giganten in die Quere

Doch damit nicht genug. Auch beim Transport tauchten Probleme auf. Denn für derartige Ausmaße ist die Geraer Straße – vor allem bei fließendem Gegenverkehr – nur schlecht geeignet. Wegen der enormen Breite des Baumes kamen dem Gewächs immer wieder seine am Straßenrand wachsenden Artgenossen in die Quere. Kurz vor 12 Uhr war die Blaufichte dann am Markt. Bevor sie unter den Augen zahlreicher Schaulustiger aufgestellt werden konnte, musste die Berufsfeuerwehr dann noch die Erntekrone abbauen. 12.40 Uhr war es schließlich geschafft und der Baum stand.

Blaufichte nicht kerzengerade, aber standsicher

Wer genau hinsieht, wird feststellen, dass das gute Stück nicht ganz gerade ist. „Das ist Natur“, so Altenburgs Ordnungsamtschef Lutz Meyner am Donnerstag vor der Presse. Trotz der leichten Neigung sei aber die Standsicherheit gegeben, drohe keine Gefahr. Weitere Korrekturen seien nicht möglich. „Man darf maximal die Rinde abschälen, ein Verjüngen ist im öffentlichen Raum wegen der Statik verboten.“ Denn im Falle eines Sturms wäre genau da die Bruchstelle.

Göhrener Ex-Bürgermeister führte auf Spur des Baums

Die Fichte stammt übrigens aus Göhren. Laut Meyner hatte Ex-Bürgermeister Roberto Bauer angerufen und den Baum angeboten, weil er schlicht zu groß geworden war. Nun schmückt er den Altenburger Weihnachtsmarkt, der nächsten Mittwoch um 17.30 Uhr eröffnet wird.

Von Thomas Haegeler