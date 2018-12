Altenburg

„Putt ä liddl lohf in joar hahahart“, schallt es über den Altenburger Markt.“ Dass es in Strömen regnet, der Atem in kleinen Wölkchen aufsteigt oder die Hände kalt werden – egal. Weder wir auf der Bühne noch das Publikum davor lässt sich an diesem vierten Advent von der widrigen Witterung beeindrucken. Soll er doch, der Wettergott, wir singen trotzdem. Zusammen! Und tanzen, denn diese letzte Stunde vom Altenburger Weihnachtsmarkt 2018 gehört uns allen.

Zehn Konzerte in 23 Tagen

Es ist unser zehntes Konzert seit dem 1. Dezember, doch „ein bisschen Liebe in die Herzen zu bringen“, um beim eingangs genannten Song zu bleiben, wird nie langweilig und geht bei jedem Wetter.

„Alle Jahre wieder“ leuchten rings um den Marktplatz Schwibbögen in den Fenstern der Häuser, der große Weihnachtsbaum strahlt hinterm Karussell hervor und vor und auf der Bühne wuseln diverseste Kinder.

Im Publikum viele vertraute, lächelnde Gesichter, die „unsere“ Rebecca Klukas nicht großartig zum mitsingen animieren muss. Sie tun es einfach und zwar lauthals. Es wird geschunkelt und – als es der schwindende Niederschlag zulässt – sogar ein brennendes Feuerzeug geschwenkt. Hach, wie schön!

Das nachdenkliche „So This Is Christmas“ legt sich behutsam über das Publikum, denn selbst wer der englischen Sprache nicht so mächtig ist, versteht, wovon John Lennon einst schrieb. Ein Resümee des vergangenen Jahres, der Wunsch nach mehr Einigkeit und vor allem nach weltweitem Frieden. Eine Botschaft, aktueller denn je in Zeiten von Terror und kulturellen Diskrepanzen.

Von verhalten bis zu Tränen gerührt

Egal ob bei der Seniorenweihnachtsfeier in Wintersdorf, im Klinikum Altenburger Land, als „lebendes“ Adventskalendertürchen in Schmölln oder jetzt hier, „zu Hause“ auf dem Altenburger Markt, unser vorweihnachtliches Repertoire mag überall ähnlich gewesen sein – die Reaktionen der Zuhörer aber nicht!

Da waren jene, die sich nur schwer auf die für sie ungewohnten Klänge einlassen konnten, aber letztlich doch mit klatschten. Jene, die sich mit einem Lächeln ein paar Tränen aus dem Augenwinkel wischten, weil sie unser Gesang dort berührt hatte, wo es am schönsten ist, mitten im Herzen und schließlich die, die sich vom ersten Ton an mitreißen lassen wollten. Weil sie genau wie wir das gemeinsame singen genossen, sich freuten über ein Stündchen Weihnachtsmusik und einen lustigen Haufen begeisterter Hobbysänger, die zusammen einfach jede Menge Spaß haben.

„Sind die Lichter angezündet“, ist die Weihnachtszeit plötzlich rum, der diesjährige Weihnachtsmarkt nun Geschichte und das Jubiläumsjahr von „Colours of Soul“ geschafft. Halleluja!

Von Maike Steuer