Altenburg. Großer Bahnhof herrschte am Donnerstag auf dem Schulhof der Freien Grundschule Christian Felix Weiße in Altenburg: Kinder tanzten in bunten Kostümen einstudierte Choreographien, die Schulband spielte zum Tanz auf, glückliche Gesichter allerorten.

Der Grund für die große Sause war schnell ausgemacht. Pünktlich zum Kindertag konnte die nagelneue Kräuterterrasse inklusive Insektenhotel an die Schüler übergeben werden.

Entstanden ist die kleine Oase insbesondere durch das Engagement des Fördervereins der Grundschule sowie die Unterstützung mehrerer regionaler Sponsoren, wie Fördervereinsvorsitzender Udo Gräbner in seiner Dankesrede erklärte. Neben 4000 Euro aus Eigenmitteln halfen die Firmen Leitermann und Hans Fuchs Bau, die Sparkasse Altenburger Land und die örtliche Niederlassung der Deutschen Bank kräftig mit. Auch die OVZ gab 1000 Euro für das Projekt. Knapp zwei Monate lang wurde gebaut.

Die neue Anlage soll nun unter anderem im Sachkundeunterricht zum Einsatz kommen und als Ergänzung zum Schulgarten genutzt werden, so Schulleiterin Marlies Steinbach. „Die Kinder können hier auch Kräuter für die Schulküche anpflanzen, im Insektenhotel Bienen, Würmer oder Schmetterlinge beobachten und ganz praktisch die Natur kennenlernen.“

Von Bastian Fischer