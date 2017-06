Altenburg. Einmal im Jahr sehen die Altenburger Klinikum-Mitarbeiter doppelt. Dann treffen sich Eltern von Zwillingen vor Ort, bringen ihre Sprösslinge mit und zelebrieren einen großen Erfahrungsaustausch. So geschehen am vergangenen Wochenende, als bereits das sechste Treffen dieser Art im Kalender stand. Elf Familien nahmen diesmal teil, berichtete am Mittwoch Ilka Schiwek vom Klinikum Altenburger Land.

Organisator der jährlichen Begegnungen ist das Team der Mutter-Kind-Station. „Zwillinge großzuziehen, ist ja etwas ganz Besonderes. Deshalb werden die Eltern, die im Klinikum in jüngerer Vergangenheit Zwillinge bekommen haben, zum gemütlichen Austausch über den Alltag zusammengebracht“, erklärte Ilka Schiwek. Eingeladen wurden all jene, deren Kinder noch nicht zur Schule gehen, die also mit dem Thema Zwillings-Erziehung noch recht am Anfang stehen. „Dieses Angebot wird gern angenommen. Es kommen in der Regel immer etwa ein Dutzend Familien, bringen auch Geschwisterkinder mit.“

Veranstaltungsort ist das Gelände des Klinik-Betriebskindergartens Bärenstark. Dort ist genug Gelegenheit für die Jüngsten, sich zu beschäftigen, während die Eltern mal entspannen können. „Die Mütter und Väter plauderten vergnügt bei Kaffee und Kuchen, während die Kinder zum Beispiel einen Spieleparcours absolviert haben“, so Schiwek. Dort galt es, an Stationen Stempel abzuholen – am Ende gab es kleine Preise vom Bilderbuch bis zu Seifenblasen.

Im Vorjahr kamen im Klinikum viermal Zwillinge zur Welt, in diesem Jahr bislang einmal. Doch zwei weitere Doppelgeburten stehen in Aussicht.



