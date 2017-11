Altenburger beklagt schmutzige Luft in Nord – Stadt kann Beobachtungen nicht bestätigen

Gibt es eine Luftverschmutzung in Altenburg-Nord? Der Linken-Stadtrat Wolfgang Böhm meint ja und stützt seine Meinung darauf, dass es eine Rußschicht auf Blättern von Bäumen entlang der Kauerndorfer Allee gibt. Die Stadtverwaltung kann dies nach Stichproben aber nicht bestätigen, will die Sache aber an die zuständigen Stellen weiterleiten.