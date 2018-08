Kitzscher

Die Stadt Kitzscher ist um 1400 Euro reicher und hat wieder mehr Platz in der Garage des Bauhofes. Dort stand rund zwei Jahre lang ein fahruntüchtiges Motorrad, welches die Stadt aufbewahren musste. Es stammte aus einer polizeilichen Ermittlung, war 2016 in Kitzscher aufgefallen: ohne Schlüssel, mit gefälschtem Kennzeichen und ohne Rahmennummer. Die Polizei fand den Eigentümer nicht, das Fahrzeug fiel deswegen als Fundsache an die Stadt. Die bewahrte die Maschine auf und versteigerte sie jetzt über die Auktionsplattform des Zolls.

1400 Euro für einen Ersatzteilspender

Ersteigert hat die „Street Triple“ des Herstellers Triumph ein Mann aus Altenburg für 1400 Euro. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) zeigte sich erstaunt über die Summe. Schließlich war das Motorrad, welches der britische Hersteller Triumph seit über zehn Jahren im Programm hat, gewissermaßen die Katze im Sack. Es fuhr nicht, ob der Motor anspringt, war nie getestet worden. Ob es ansonsten Schäden aufweist, auch nicht.

Startpreis für aktuelle Version der Triumph bei 9000 Euro

Der Altenburger holte die Maschine mit einem Autoanhänger selbst in Kitzscher ab, das hatte die Stadt in der Auktion zur Bedingung für den Käufer gemacht. Er hat schon ein Motorrad gleicher Bauart in der heimischen Garage stehen, erzählte er während des Verladens. Das ersteigerte Motorrad will er als Ersatzteilspender verwenden.

Mit 1400 Euro kann Kitzscher durchaus zufrieden sein. Immerhin beginnen die aktuellen Preise für das so genannte naked Bike (nacktes, unverkleidetes Motorrad) in der aktuellen Version bei knapp 9000 Euro.

Kitzscher hat wieder mehr Platz im Bauhof

Für die Stadtverwaltung ist das Kapitel Fundmotorrad damit erledigt. „Jetzt haben wir wieder Platz im Bauhof“, freut sich dessen Leiter Andreas Lettau. Für die Polizei war der Fall schon lange Geschichte. Er war schon 2016 zu den Akten gelegt worden. Ob das Motorrad gestohlen war oder als Fluchtfahrzeug diente oder beides oder ob es ganz anders in eine Straftat verwickelt war, bleibt im Dunkeln.

Von André Neumann